Detran abre curso gratuito para mototaxistas

Estão abertas até hoje, sexta, dia 14, no Departamento de Trânsito do Estado (Detran), nesta cidade, as inscrições para o curso especializado para mototaxistas. A matrícula é feita na sede do sindicato da categoria, em horário comercial. Para se inscrever, é preciso apresentar, além dos documentos pessoais, nada consta, comprovante de residência, certidão negativa federal e estadual e a ficha de inscrição disponível no site do Detran (www.detran.pa.gov.br). A inscrição é gratuita. A capacitação é uma exigência para quem pretende atuar profissionalmente na área, conforme determina a Resolução 410 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para participar é preciso ser maior de 21 anos e ter habilitação há mais de dois anos na categoria A. A grade curricular do treinamento, previsto para começar na próxima terça-feira (18), tem 30 horas de aulas e aborda disciplinas como noções de legislação, ética, segurança e saúde, risco sobre duas rodas e exame prático. (Com informações da Secom)