PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUTI.
ABERTURA: 16/03/2017 às 09:00 mim
INFORMAÇÕES: licitacaojuruti2017@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDERA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.
ABERTURA: 17/03/2017 às 09:00mim
INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.
ABERTURA: 20/03/2017 às 09:00mim
INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.
ABERTURA: 20/03/2017 às 09:00mim
INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA: ATÉ O DIA 27/03/2017.
INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com