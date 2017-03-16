Publicado as 12:15 em 6 de março de 2017 - Publicidade Legal

PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Juruti informa a abertura de editais de licitação para compra de gêneros alimentícios, combustível, material de expediente conforme publicação anexa, nas modalidades de pregão presencial e chamada pública. Os interessados devem entrar em contato com licitacaojuruti2017@gmail.com para obter maiores informações sobre os referidos editais.

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PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUTI.

ABERTURA: 16/03/2017 às 09:00 mim

INFORMAÇÕES: licitacaojuruti2017@gmail.com

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDERA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.

ABERTURA: 17/03/2017 às 09:00mim

INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.

ABERTURA: 20/03/2017 às 09:00mim

INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20172002001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS.

ABERTURA: 20/03/2017 às 09:00mim

INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.

PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE VENDA: ATÉ O DIA 27/03/2017.

INFORMAÇÕES:licitacaojuruti2017@gmail.com

 

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