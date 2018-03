Simão Jatene visita obras e assina convênios

Em Alter do Chão, Jatene vistoriou as obras de ampliação da PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), que liga o município de Santarém à Vila Balneária. Além da PA-457, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), trabalha na duplicação do trecho de 1,2 km da Rodovia Fernando Guilhon (PA-453), da saída do shopping Rio Tapajós até o trevo com a Rodovia Everaldo Martins. As obras têm prazo de conclusão para o fim deste mês. Amanhã, o governador assina a Ordem de Serviço para o início da construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas.

SANTARÉM – O governador Simão Jatene retornou hoje à região Oeste do Estado, para assinatura de convênios, ordens de serviço e visita às obras nas áreas de saúde, educação e transportes. Os municípios beneficiados são Santarém e a Vila Balneária de Alter do Chão, Óbidos e Alenquer. A viagem começou por Óbidos, às 9h, no salão paroquial, onde foi assinado o convênio para conclusão da construção do Hospital Santa Casa Dom Floriano, em processo de regionalização.

De Óbidos o governador Simão Jatene seguiu para Alenquer, onde assinou convênio para conclusão das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Santo Antônio, com implantação de 10 leitos de UTI Adulto, implantação da Central de Gases e apoio técnico e logístico, que inclui a Central de Material Esterilizado, Farmácia, Lavanderia e Cozinha.Com investimento de R$ 3,6 milhões, previsto no convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Sociedade Beneficente Santo Antônio, a unidade de saúde estará apta para atendimentos de média e alta complexidade.

A comitiva do Governo do Estado, de Alenquer seguiu, para Alter do Chão. Lá, Jatene vistoriou as obras de ampliação da PA-457 (Rodovia Everaldo Martins), que liga o município de Santarém à Vila Balneária. Para esta obra, o investimento do Governo do Estado é de R$ 11.316.789,36 e compreende toda a extensão da via (28,68 km) com implantação de acostamento com pavimentação, rotatória, ciclovia, sinalização e iluminação.

A entrega da nova rodovia deverá ocorrer em julho deste ano, antes do período mais intenso de fluxo de turistas na localidade, por conta do Festival do Sairé, em setembro. Comunidades do entorno – num total de 18 – também serão beneficiadas com as melhorias de infraestrutura para acesso e escoamento da produção aos centros de abastecimento de Santarém. Ainda em Alter do Chão foi assinada ordem de serviço para construção do sistema de abastecimento de água da vila.

Além da PA-457, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), trabalha na duplicação do trecho de 1,2 km da Rodovia Fernando Guilhon (PA-453), da saída do shopping Rio Tapajós até o trevo com a Rodovia Everaldo Martins. As obras têm prazo de conclusão para o fim deste mês e estão em ritmo acelerado.

ASFALTO Amanhã sábado (10), ainda em Santarém, a agenda se inicia com a visita do governador às vias urbanas beneficiadas pelo Programa Asfalto na Cidade. São 10 quilômetros em fase de asfaltamento e meio fio, com drenagem superficial. Para isso, o investimento totaliza R$ 4.806.966,69.

Na sequência, será assinada a Ordem de Serviço para o início da construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas, de responsabilidade do Consórcio Tapajós, sediado em Belém, formado pelas empresas Paulo Brígido Engenharia e Laje Construções. A obra orçada em R$ 59.884.105,61 é financiada pela Caixa Econômica e tem a previsão de 18 meses para conclusão. O terminal será um meio de integração e aproximação da região oeste do Pará.

Com terminal de passageiros de 3,6 mil metros quadrados de área construída, ele será um dos mais modernos do Brasil e contará com a seguinte estrutura: embarque e desembarque de passageiros; guichês para venda de passagens; guarda-volumes; banheiros masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais; fraldário; praça de alimentação com 404 lugares; área de espera com 801 lugares; espaço para órgãos intervenientes (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos – Arcon, Juizado, Conselho Tutelar, Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa, Capitania dos Portos, Receita Federal e Polícia Militar); quiosques de informações e loja; escada rolante e plataforma vertical.

O empreendimento também contará com estacionamento para 120 carros, 90 motos e 60 bicicletas, e terá ainda ponto de táxi e paradas para ônibus e micro-ônibus. Já o terminal de cargas terá 5,6 mil metros quadrados de área para uso das empresas de transporte fluvial. A estrutura naval terá um píer flutuante com 3.600 m², oito fingers de atracação (4,00 x 15,00 metros), rampa metálica bi-articulada de 10 x 70 metros para acesso ao flutuante e passarela em concreto de 2.494 m², com circulação separada entre passageiros e cargas. Ela terá capacidade para atracação de 17 embarcações ao mesmo tempo, de maneira organizada.

HOSPITAL REGIONAL Na mesma cerimônia do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas, o governador Simão Jatene assinará o convênio para expansão do serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém (HRBA). Serão investidos R$ 10 milhões em obras e equipamentos, como a aquisição de 47 máquinas.

No ano passado, o hospital atingiu a marca de 814.591 atendimentos. Moradores de 21 municípios do oeste do Pará foram beneficiados com diferentes serviços de saúde. O número engloba procedimentos cirúrgicos, internações, consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência. A unidade ainda fez 11 transplantes de rins, 12 captações de órgãos, as primeiras cirurgias bariátricas do oeste e a primeira cirurgia cardíaca do interior do estado.

Na ocasião, serão assinados mais dois compromissos para o desenvolvimento da região oeste nas áreas de educação e infraestrutura: o Termo de Cessão de Uso do prédio da Escola Estadual Moraes Sarmento para a Polícia Militar, objetivando a implantação da futura Escola Militar; e o Termo de Compromisso entre Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), e empresa Celpa, visando o fornecimento de energia elétrica às comunidades de Aritapera e Tapará, localizadas nas áreas de várzeas. (Secom)