Seminário foca direito eleitoral eleições 2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção do Pará – Subseção de Santarém, promovem no próximo dia 05 de junho (terça-feira) o Seminário de Direito Eleitoral – Eleições 2018. O evento tem o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências bem sucedidas na área do Direito Eleitoral. Palestrantes renomados de todo o Brasil estarão discutindo temas de grande relevância para o processo eleitoral, tais como registro de candidaturas, inelegibilidades, arrecadação e financiamento de campanhas, prestação de contas, fake news, entre outros.

SANTARÉM - O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção do Pará – Subseção de Santarém, promovem no próximo dia 05 de junho (terça-feira) o Seminário de Direito Eleitoral – Eleições 2018, no Salão Curuá-Una, do Barrudada Tropical Hotel, no horário de 8 às 18 horas.

O evento tem o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências bem sucedidas na área do Direito Eleitoral, bem como, orientar e esclarecer aspectos polêmicos da legislação eleitoral, e os cuidados que devem ser adotados nas próximas eleições.

Palestrantes renomados de todo o Brasil estarão discutindo temas de grande relevância para o processo eleitoral, tais como registro de candidaturas, inelegibilidades, arrecadação e financiamento de campanhas, prestação de contas, fake news, entre outros.

A abertura do seminário contará com a presença da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do TRE/PA. Ao longo do dia serão proferidas cinco palestras com os seguintes temas: “O direito de candidatar-se e seus limites jurídicos”, proferida por Poliana Pereira dos Santos; “Os custos da Democracia e os impactos da arrecadação, financiamento e arrecadação de campanha”, por Marcos Antônio Barreiros Leão; “Os principais ilícitos eleitorais de natureza penal e não penal”, por Juacy dos Santos Loura Júnior; “Instrumentos de combate a ilícitos eleitorais”, por José Edivaldo Pereira Sales; “Dos novos desafios imposto pelo avanço tecnológico à propaganda eleitoral: Fake News, Big Data e Robôs” por Talita Reis Magalhães.

As inscrições estarão abertas a partir das 8 horas no local do evento, é grátis e aberta ao público em geral.