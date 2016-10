Reviravolta na eleição para Câmara, sai Otávio Macedo entra Emir Aguiar

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu o registro da candidatura do vereador Alexandre Maduro (PTN). A decisão causou uma reviravolta na composição dos vereadores eleitos para a Câmara de Santarém. Com isso, os 1.804 votos de Maduro obtidos nessa eleição devem ser somados aos da coligação PTN-SD-PMN-PSL-PTC, que ganharia mais uma vaga, cujo sortudo seria Emir Aguiar, 1º suplente da aliança. O PTN fez parte do arco de alianças partidárias que apoiou a candidatura à reeleição do atual prefeito santareno.

SANTARÉM – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu o registro da candidatura do vereador Alexandre Maduro (PTN). A decisão causou uma reviravolta na composição dos vereadores eleitos para a Câmara de Santarém.

Com isso, os 1.804 votos de Maduro obtidos nessa eleição devem ser somados aos da coligação PTN-SD-PMN-PSL-PTC, que ganharia mais uma vaga, cujo sortudo seria Emir Aguiar, 1º suplente da aliança. O PTN fez parte do arco de alianças partidárias que apoiou a candidatura à reeleição do atual prefeito santareno.

Quem perde na nova contagem, ainda não oficializada, pois cabe recursos, é o PSDB. Ou seja, mais uma derrota do grupo do prefeito Alexandre Von. Mais precisamente Otávio Macedo, o menos votado da coligação PSDB-PTB, com 2.618 votos. Otávio Macedo que ganhou vaga nas urnas, periga agora não assumir o cargo.

Arrasado com a derrota ainda no primeiro turno, o prefeito Alexandre Von, de Santarém, montou uma força-tarefa para tentar salvar o mandato de vereador do candidato-amigo eleito Otávio Macedo, do PSDB.

Fazem parte dela, além de Von, o advogado Mauro Santos, de Belém, e o vereador tucano reeleito Ney Santana. A força-tarefa tucana pretende entrar com recurso contra a decisão pró-Maduro do TSE, proferida no início desta semana.

Do círculo restrito de amigos de Alexandre Von, o ex-vereador Otávio Macedo é secretário-adjunto da pasta de Agricultura de Santarém. E marido da titular da pasta municipal de Administração, Ana Macedo. (Com informações do Blog do Jeso)