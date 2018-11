Radiologistas são homenageados em sessão especial da Câmara de Vereadores de Santarém

Para homenagear e melhor compreender a função social da radiologia, a Câmara de Vereadores de Santarém (CMS) promoveu no último dia 6, sessão especial que homenageou 12 profissionais da área que atuam no município. Durante a programação o vereador André Nobre, o André do Raio-X, autor da proposta de sessão, destacou o importante papel do radiologista, reconhecendo-a com uma das funções fundamentais no processo de diagnóstico para o tratamento das patologias. O Dia da Radiologia é comemorado tanto a nível mundial quanto nacional no dia 8 de novembro.

O técnico em radiologia Luciano Sales atua como professor e disse da longa jornada que a área passou até alcançar os significativos avanços tecnológicos para a saúde: “É gratificante receber uma honraria como essa pela Câmara. O sentimento é de reconhecimento e lembrar o Dia da Radiologia se torna especial, pois comemoramos, a nível mundial, 123 anos desde a construção do primeiro aparelho Raio-X”.

Durante a programação o vereador André Nobre, o André do Raio-X, autor da proposta de sessão, destacou o importante papel do radiologista, reconhecendo-a com uma das funções fundamentais no processo de diagnóstico para o tratamento das patologias.

“Buscamos ressaltar a presença desse profissional que realiza atividades imprescindíveis na realização dos exames, análise e interpretação das imagens produzidas. É uma forma de congratular essa especialidade para a consciência da população sobre o valor dos técnicos, tecnólogos e médicos em radiologia”, informou André do Raio-X.

O Dia da Radiologia é comemorado tanto a nível mundial quanto nacional no dia 8 de novembro. A data não foi escolhida à toa, pois foi nela, em 1895, que o físico alemão Dr. Wilhelm Conrad Roentgen descobriu os Raio-X. No Brasil, a data foi estabelecida por meio da Lei Federal nº 13.118, de 7 de maio de 2015.

Confira a lista de homenageados:

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

- Abnatar Monteiro Marques Júnior;

- Leonito Lima Costa;

- Ana Lúcia Corrêa Rocha Peres;

- Raimundo Nonato Souza da Silva;

- Adina Keila da Silva;

TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA

- Márcia Naiara de Sousa Lima;

- Iana Mara de Sousa Lima;

- Luciano Freitas Sales;

MÉDICOS RADIOLOGISTAS

- Luciana Berretta Moreira Alves;

- Luiz Carlos C. de Macêdo Júnior;

- Dicla Carolinne Hartuique R. de Oliveira;

- Luiz Armando Rêgo Alvarenga.

(Fonte: Agência Vox/ASCOM CMS)