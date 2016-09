Jatene quer privatizar Cosanpa via BNDES

O governador Simão Jatene (PSDB) solicitou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que inclua no programa de privatização do governo federal a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). Segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia, o banco irá participar do programa de concessões disponibilizando R$ 30 bilhões para apoiar o financiamento de longo prazo dos projetos incluídos no programa, sendo que R$ 18 bilhões serão via BNDES e outros R$ 12 bilhões pelo Fundo de Investimentos do FGTS.

BRASÍLIA – O governador Simão Jatene (PSDB) solicitou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que inclua no programa de privatização do governo federal a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).

Segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia, o banco irá participar do programa de concessões disponibilizando R$ 30 bilhões para apoiar o financiamento de longo prazo dos projetos incluídos no programa, sendo que R$ 18 bilhões serão via BNDES e outros R$ 12 bilhões pelo Fundo de Investimentos do FGTS.

Inicialmente, são três projetos de concessões de serviços de distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto: a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE), a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD) e a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). A presidente do BNDES disse que estas estatais entraram no programa a pedido dos próprios governadores dos Estados.

Durante o anúncio do programa, a presidente do banco, Maria Silvia, disse que o saneamento básico deve ser prioridade no plano de concessões. O banco afirma que irá atuar na etapa de estruturação dos projetos que pretendam atrair investimentos privados, desde a fase de estudos até a assinatura do contrato entre concessionárias e governos estaduais.

“O BNDES priorizará o setor de saneamento, devido ao elevado montante de investimentos necessários, o atraso do país no setor e, principalmente, pelo impacto em saúde, qualidade de vida, produtividade na educação e no trabalho, meio ambiente e geração de renda e empregos”, diz o comunicado à imprensa.

O banco diz que serão mantidas as condições atuais de financiamento para o setor de saneamento, com até 80% de participação do BNDES. O órgão também atuará em outras concessões, como de rodovias e de aeroportos. (Com informações do GGN)