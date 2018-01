Governador instala em Santarém o Centro Regional de Governo do Oeste

O Centro Regional de Governo do Oeste do Pará é o segundo a ser instalado no Estado com a proposta de promover a governança compartilhada e aproximar a administração estadual das prefeituras dos 15 municípios da região. O centro não será um equipamento de atendimento ao público, a exemplo de outros existentes na região. O governador Simão Jatene participa da inauguração. Ainda em Santarém, o chefe do Executivo Estadual fará a entrega de dois títulos coletivos de terra, um para 580 famílias da Gleba Mamuru, do município de Juruti, e outro para 64 famílias da comunidade Vila Nova, do município de Prainha.

SANTARÉM – O governo do Estado leva para os municípios do Baixo Amazonas um novo modelo de governança, que permite maior integração e participação da sociedade, com a inauguração do Centro Regional de Governo do Oeste do Pará.

Localizada nesta cidade, a nova sede administrativa estadual será instalada nesta quinta-feira (25), pelo governador Simão Jatene, que cumpre outras agendas na cidade, entre elas uma visita às obras de pavimentação e urbanização da Rodovia PA-457.

O Centro Regional de Governo do Oeste do Pará é o segundo a ser instalado no Estado com a proposta de promover a governança compartilhada e aproximar a administração estadual das prefeituras dos 15 municípios da região. O primeiro foi inaugurado em Marabá, em dezembro do ano passado, durante a abertura do Centro de Convenções Leonildo Borges Rocha.

Segundo a secretária extraordinária de Municípios Sustentáveis, Izabela Jatene, o centro é um braço do governo próximo dos municípios que surge para ampliar o diálogo com os diversos segmentos da sociedade e elaborar políticas públicas que atendam diretamente as necessidades da população.

A nova sede administrativa do governo em Santarém vai funcionar no prédio que abrigou o Ministério Público Estadual, imóvel com área construída de 597 metros quadrados, localizado na Travessa Quinze de Agosto, 120, no Centro.

“Nosso grande desafio é implementar um novo modelo de governança regional, compartilhado, que vai muito além de aproximar os poderes Executivos Estadual e municipais. A meta é fortalecer os laços no sentido de criar uma agenda pactuada, integradora e permanente na região, estabelecendo um vínculo direto entre o governo – que estará representado por um secretário de Estado – e as administrações municipais”, ressalta Izabela Jatene.

O centro não será um equipamento de atendimento ao público, a exemplo de outros existentes na região. “Para esse fim já contamos com a Estação Cidadania, as Unidades Regionais de Educação e Saúde, as Unidades Integradas Pro Paz e outros.

O papel deste novo espaço é fazer com que as políticas públicas desenvolvidas na região sejam voltadas ao desenvolvimento econômico, à saúde ou ao meio ambiente, possam fluir mais rápido, garantindo resultados mais eficazes e otimizando os recursos públicos”, diz a secretária.

AGRICULTURA Ainda em Santarém, o chefe do Executivo Estadual fará a entrega de dois títulos coletivos de terra, um para 580 famílias da Gleba Mamuru, do município de Juruti, e outro para 64 famílias da comunidade Vila Nova, do município de Prainha.

A agenda também inclui duas visitas. Uma delas é às obras de construção do Ginásio Poliesportivo para cinco mil lugares, obra orçada em R$ 16.209.927,35 e em plena execução, atualmente na fase de montagem da estrutura metálica do telhado.

O governador também vai até a PA-457, que liga a área urbana de Santarém à vila balneária de Alter do Chão. O trecho de 28,68 quilômetros recebe obras de pavimentação, colocação de acostamentos, implantação de ciclovia, iluminação em LED e sinalização gráfica horizontal e vertical. A obra recebe investimentos de R$ 11.316.789,39. A rodovia Fernando Guilhon, que dá acesso à PA-457, vai ser duplicada a partir do Conjunto Salvação até a PA. Neste entroncamento será colocada uma rotatória para melhorar o acesso. (Secom)