Estado assina convênios na área de saúde, educação e infraestrutura com municípios

BELÉM - Saúde, educação, transporte, infraestrutura e saneamento são algumas das áreas contempladas em 36 convênios e duas Ordens de Serviço assinados com prefeituras de 26 municípios que fazem parte do Programa Municípios Sustentáveis (PMS), da Secretaria Extraordinária de Municípios Sustentáveis (Semsu). Os documentos que garantem os investimentos foram assinados pelo governador Simão Jatene e prefeitos durante cerimônia realizada no último dia 29), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Os convênios estão alinhados às demandas apresentadas pelos prefeitos e ao esforço governamental de fortalecimento da gestão municipal, trabalho que vem sendo desenvolvido através da Semsu com os municípios que manifestaram interesse em aderir ao PMS. ”O Municípios Sustentáveis é um programa que o Governo do Estado veio formatando em sequência ao programa Municípios Verdes, no sentido de fortalecer as administrações locais. E hoje nós avançamos assinando mais convênios e definido obras que vamos realizar em parceria com as prefeituras. E o mais importante é que os recursos já estão sendo repassados. Não é uma promessa, é um fato”, afirmou o governador Simão Jatene.

O chefe do executivo ressaltou ainda que os investimentos resultam do trabalho de muitos. “Não existe municípios sustentáveis se não existir da parte dos prefeitos, deputados e dos vereadores a disposição de construir isso junto, independente de partido. Não teríamos chegado aqui se fosse apenas uma vontade ou ação do Estado”, explicou Jatene. “Não basta fazer, a forma de fazer também é importante. E nenhuma obra é realizada com dinheiro de político, ele veio da população por meio dos impostos e nós temos o dever de fazer com que ele retorne da melhor forma, beneficiando a todos”, complementou.

Os recursos garantidos através dos convênios serão aplicados em reformas e/ou ampliações de escolas, hospitais, terminais rodoviários, praças e quadras esportivas. Também estão contempladas obras de drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização de vias urbanas e de rodovias estaduais. Todas as áreas seguem as diretrizes da agenda de fortalecimento das prefeituras municipais, alinhadas nas reuniões com os gestores ou durante os fóruns permanentes de Prefeitas e Prefeitos do programa Municípios Sustentáveis, realizados na capital paraense, como contou a titular da Semsu, Izabela Jatene, ao explicar que a secretaria trabalha na direção de ouvir as demandas locais e definir em conjunto as prioridades, praticando a governança compartilhada.

“Desde a criação do ‘Municípios Sustentáveis’, há um ano, temos conseguido uma enorme adesão. Das 144 cidades paraenses, 142 aderiram ao programa. Discutimos quais são as prioridades para o fortalecimento municipal, tentando sempre trabalhar a relação que esse município tem com a sociedade. O resultado tem sido positivo”, comemorou Izabela Jatene, secretária de Municípios Sustentáveis.

O trabalho desenvolvido pela secretaria envolve várias etapas. As prefeituras recebem visitas para diagnóstico das demandas, além de capacitação e acompanhamento permanente para que possam melhorar a gestão e assim garantir o equilíbrio fiscal, que se reverte em novas possibilidades de investimento e na melhoria da qualidade de vida da população.

Na primeira quinzena deste mês, a secretária esteve nas regiões sul e sudeste do Estado cumprindo uma grande agenda. Durante quatro dias, dez municípios foram contemplados com reuniões para o fortalecimento da agenda compartilhada, assinatura de convênios e visita a obras executadas pelo governo do Estado. “É importante lembrar que tudo é feito em parceria e que contamos com o total apoio do Legislativo, que tem trabalhado em conjunto conosco, definindo as emendas parlamentares em comum acordo com a agenda municipal”, reiterou Izabela Jatene.

Na área de pavimentação de vias urbanas, por exemplo, desde a criação da Semsu, foram assinados termos de Asfalto com 99 municípios, que somados equivalem a mais de 500 km de pavimentação de vias. Um terço das obras já foram iniciadas, como é o caso do município de Curionópolis, que recebeu 4km de asfalto, destinados completamente ao distrito de Serra Pelada. “Já estamos na fase de terraplanagem e logo entraremos com o asfalto. Essa obra vai mudar a cara de Serra Pelada”, destacou o prefeito de Curionópolis, Adonei Sousa Aguiar.

TERMOS Durante o evento no Hangar foram assinados dois Termos de Compromisso de Asfalto com os municípios de Água Azul do Norte (3km) e Tracuateua (4km). Na ocasião também foram assinados os Termos de Compromisso com as prefeituras de Curuá e Bagre para a aquisição de equipamentos para os hospitais municipais e duas Ordens de Serviço Seduc/BID referentes às obras das escolas Albertina Barreiro, em Itupiranga (R$ 1.605.806,20) e Eduardo Angelim, em Parauapebas (R$ 1.745.835,79).

“Esse esforço nos investimentos mostra que o Pará fez o dever de casa e está com as finanças sob controle. O ajuste fiscal feito no passado e no presente contribui para este momento. Nós deputados estaduais também colaboramos em todas as oportunidades que fomos convocados pelo governo, não só votando leis importantes, mas fazendo ajustes internamente. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos paraenses”, disse o presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda.

Para o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, em um momento de crise, onde as prefeituras não têm uma boa arrecadação, é através dessa cooperação e das emendas parlamentares que a gestão ganha força e consegue trazer benefícios para a população. “Esses convênios assinados são frutos de uma demanda local que é apresentada ao Parlamento e ao Governo, que vem nos ajudar a amenizar o sofrimento das pessoas e a fazer uma melhor administração”, complementou. A cidade da região oeste foi contemplada com a construção de uma pista de lazer na Avenida Sérgio Henn, no bairro Nova República.

“Estamos diante de grandes desafios no País que só serão vencidos, na minha avaliação, se nós formos capazes de valorizar o que nos une não o que nos divide”, concluiu o governador Simão Jatene.

SEGURANÇA Durante o evento também foram entregues 85 veículos entre carros (35) e motocicletas (50) que fecham a renovação da frota utilizada na Região Metropolitana de Belém e beneficiam ainda outros municípios de outras regiões. “Com a entrega de hoje completamos as viaturas para o patrulhamento em toda a Região Metropolitana. Também estamos colocando nas ruas 50 motocicletas que se juntam as 150 já entregues, totalizando 200 de um total de 723 que compõem a frota da Polícia Militar, também formada por cerca de 800 veículos quatro rodas”, explicou o comandante geral da PM, coronel Hilton Benigno.

Os automóveis foram direcionados ao município de Belém (21), Capitão Poço (3), Tomé-Açu (3), Breves (1), São Miguel do Guamá (3) e Vigia (4). Já as motocicletas para as cidades da Região Metropolitana da capital. Ainda de acordo com o comandante da PM, a corporação recebeu 450 carabinas ponto 40 que vão complementar o trabalho das equipes de segurança. O armamento deve ser entregue aos policiais na próxima semana.

Os investimentos também contemplam outros grupos de segurança. Na segunda-feira (28), além da Polícia Militar, a Guarda Municipal e Secretarias Municipais de Segurança Pública de 17 cidades do interior do Estado receberam motos para ampliar o policiamento ostensivo e atender ocorrências em suas sedes. Ao todo, foram entregues 44 motos do modelo Honda XRE 300 CC, todas com kit sinalizador acústico e visual, rastreador, dois capacetes e queixeiras.

Os veículos adquiridos pelo Governo do Estado são provenientes de emenda parlamentar que contemplou Breu Branco (2), Cametá (2), Goianésia do Pará (2), Novo Repartimento (2), Baião (2), Tucuruí (6), Tailândia (5), Jacundá (2), Abaetetuba (2), Ananindeua (3), Santa Luzia (2), Benevides (2), Igarapé-Miri (3), Almeirim (3), Marituba (2), Santa Izabel do Pará (2) e Marabá (2), totalizando um investimento de mais de mais de R$1,1 milhão. (Agência Pará)