Debate em praça pública reunirá candidatos à prefeitura de Santarém

As comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Menino Jesus desta cidade, realizarão nesta quarta, dia 28, um debate com os candidatos à Prefeitura de Santarém. O evento será às 19h na Praça da Igreja do Menino Jesus, bairro Mapiri. De acordo com o pároco, Padre Genilson Lopes Neri, a ideia do debate é fazer com que os candidatos possam falar de suas propostas de governo diretamente para população.

SANTARÉM – As comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Menino Jesus desta cidade, realizarão nesta quarta, dia 28, um debate com os candidatos à Prefeitura de Santarém.

O evento será em praça pública com a presença de moradores dos bairros Mapiri, Liberdade e Caranazal.

De acordo com o pároco, Padre Genilson Lopes Neri, a ideia do debate é fazer com que os candidatos possam falar de suas propostas de governo diretamente para população.

O projeto é visto como fortalecimento do processo democrático. “A maioria dos debates ocorrem em estúdios e a nossa proposta é que a população tenha a oportunidade de estar presente e até mesmo fazer perguntas diretamente aos candidatos”, declara o sacerdote.

O evento será às 19h na Praça da Igreja do Menino Jesus, bairro Mapiri. Tudo está sendo planejado para que seja um encontro cordial e sem ataques pessoais.

A coordenação instituiu regras acordadas entre todos os candidatos e um grupo de advogados acompanhará o evento para resolver eventuais atritos. (Com informações da Ascom/Diocese de Santarém)