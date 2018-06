Com energia cortada e aluguel atrasado, DEM em Santarém pode ser despejado

O partido que comanda a prefeitura do terceiro maior município no Pará corre sério risco de ser despejado de sua sede. Pior: o prédio está às escuras, já que a energia foi cortada por falta de pagamento. O presidente do DEM em Santarém, Erasmo Maia, foi quem informou nesta semana a situação de penúria do Democrata aos filiados e simpatizantes em grupo do WhatsApp do partido. A sede do DEM está localizada na avenida Mendonça Furtado, bairro de Fátima.

“A sede está com energia cortada e aluguel atrasado”, escreveu o chefe de Gabinete do Prefeito, na terça-feira, 5. “Se todos ajudassem com o mínimo não estaríamos assim”.

E avisou:

“Estou aguardando colaboração dos filiados que tem [sic] emprego e podem colaborar. Pra semana estarei com um formulário pra quem se sentir membro do partido assinar e autorizar desconto em conta. Repassando direto pra conta do Partido”.

Um dos democratas sugeriu, irritado com as mais recentes nomeações para o primeiro escalão do governo municipal – nenhuma delas de membros do partido -, que se peça também a contribuição do economista Darlison Maia, “que é do PSDB”.

A cobrança de 3% do salário dos filiados para o partido não agradou a todos.

Há, entre os que concordam com desconto em folha, quem defenda a obrigatoriedade da contribuição e a expulsão do partido dos militantes recalcitrantes. Hoje o desconto é voluntário.

Na Semed (Secretaria Municipal de Educação), o maior naco do DEM na gestão do prefeito Nélio Aguiar, o número de contribuintes é baixíssimo.

O grupo do DEM de Santarém no WhatsAPP tem cerca de 80 integrantes e entre os administradores estão Erasmo Maia e os vereadores Tadeu Cunha e Maria José Maia.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

O PT (Partido dos Trabalhadores) baixou em março deste ano uma nova resolução com a finalidade de “aumentar a arrecadação de recursos próprios” do partido.

Por exemplo: os dirigentes nos municípios com menos de 150 mil eleitores terão sua contribuição mensal substituída por um pagamento anual de R$ 30,00. É o caso de Juruti, onde a prefeitura está nas mãos do partido.