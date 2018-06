Chineses prospectam investimentos no Pará

Entre as empresas participantes está a China Communications Construction Company (CCCC), maior empresa chinesa de infraestrutura e líder mundial no segmento; a estatal chinesa China Railways Corporation (Crec) e a China Development Bank (CDB), banco de desenvolvimento do país asiático. Entre as possibilidades encontradas no Estado está a questão da infraestrutura. Para o representante da China Railways Corporation a intenção é aprofundar os estudos para estabelecer parcerias sólidas.

BELÉM – Representantes de grandes empresas chinesas estão em Belém para prospectar novos investimentos em áreas como habitação, tecnologia, energia e infraestrutura. O grupo se reuniu na quinta, dia 7, com o governador Simão Jatene, para conhecer mais detalhes sobre as potencialidades do Estado. O encontro ocorreu no Palácio do Governo e contou com a participação do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Eduardo Leão, do secretário de Estado de Transportes, Kleber Menezes, entre outras autoridades.

“Recebemos hoje essas grandes corporações chinesas que possuem investimentos não só na área de infraestrutura, mas também de habitação, tecnologia e energia. Eles estão prospectando novos negócios para aproximar a ligação entre o Brasil e a China”, destacou o secretário Eduardo Leão.

Entre as possibilidades encontradas no Estado está a questão da infraestrutura. “Eles estão de certa forma carentes em projetos nessa área e esse também é o objetivo da visita ao Brasil. Escutaram que o Pará está sendo o arco Norte com transporte logístico via marítima, ferroviário e portuário, então se interessaram em fazer uma visita ao governo para conhecer as oportunidades e os projetos prioritários que temos”, acrescentou o titular da Sedeme.

Para o representante da China Railways Corporation a intenção é aprofundar os estudos para estabelecer parcerias sólidas. ”É muito importante para nós essa troca de informações com o governo do Estado, conhecendo as suas potencialidades para articularmos novos investimentos”, destacou Song Jing Jing, gerente geral da Crec no Brasil.

“Esse é mais um passo na progressiva aproximação entre os povos para a solução de problemas comuns. São grandes os desafios na busca pelo desenvolvimento sustentável, entre outras questões e estamos trabalhando para isso”, finalizou o governador Simão Jatene. (Agência Pará)