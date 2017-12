Câmara Municipal encerra trabalhos legislativos distribuindo títulos honoríficos

SANTARÉM – A Câmara Municipal de Santarém realiza nesta quarta, dia 13, a sessão solene de encerramento dos trabalhos legislativos do ano de 2017, às 15 horas no Plenário Benedito Magalhães. Na ocasião serão entregues 23 certificados de honra ao mérito e 21 títulos de cidadão de Santarém.

Na lista dos agraciados estão principalmente profissionais liberais, políticos, empresas e ainda entidades filantrópicas e sociais, que foram indicados pelos 21 vereadores desta legislatura.

Receberão “Título de Honra ao Mérito“:

E o “Titulo de Cidadão de Santarém“:

Emanoel Júlio Leite da Silva (Autor: Valdir Matias Jr.) Paulo Leite da Silva (Autor: Valdir Matias Jr.) Maria de Fátima Coelho Azevedo (Autor: Ronan Manuel Lira Jr.) Adriano Gabriel Maraschin (Autor: Alaércio Cardoso) Mizael Lehann (Autor: Alaércio Cardoso) Anna Isabel Teixeira Silva de Amaral (Autor: Alysson Pontes) Flávio Augusto Ferreira da Silva (Autor: Henderson Pinto) Desemb. Federal Antonio Sousa Prudente (Alysson Pontes) Izaias da Silva Pantoja (Autor: Rogélio Cebuliski) Deputado Estadual Márcio de Miranda (Autor: Sílvio Amorim) Jucelino Rocco Cella (Autor: Sílvio Amorim) José Megale Filho (Autor: Ney Santana) Vivian Silva da Costa Pontes (Autor: Didi Feleol) Ministro Helder Zahluth Barbalho (Autor: Antonio Rocha) Orlando Peixoto Marques (Autor: Chiquinho da Umes) Deliana Maria dos Santos (Autora: Maria José Maia) Ten. Cel. Carlos Arthur dos Santos (Autor: Antonio Rocha) Delegado Maurício Antonio Lisboa Cohen Alan Alberto Maciel Soares (André Do Raio-X) Dr. Edinho Gomes Tenório (Autor: Jardel Guimarães) Érico Rodrigo Freitas Pinheiro (Autor: Mano Dadai)

OAB concede ‘Mérito Adv0catício’ ao Ir. Ronaldo Hein

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção do Pará, Subseção de Santarém entrega amanhã, dia 14, em sua sede nesta cidade, diploma e medalha honorífica de ‘Honra ao Mérito Advocatício’ ao coordenador da Pastoral do Menor de Santarém, Ir. Ronaldo David Hein, por suas atividades ou contribuições reconhecidamente relevantes em defesa da Advocacia, da Justiça, dos Direitos Humanos, do Estado Democrático de Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial à Subseção de Santarém.