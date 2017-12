Rebocador da Bertolini é içado e começa procura pelos corpos dos desaparecidos

O clima de expectativa dos familiares dos desaparecidos é enorme, já que foram alijados pelos responsáveis pela operação. Familiares acompanham o trabalho de longe. O empurrador já está completamente içado. Começa agora o trabalho dos peritos do IML/CPC que vão entrar em ação. A entrada deles será pela cabine da embarcação. O acidente se deu no dia 2 de agosto, por volta das 4h30, quando o empurrador de um comboio de balsas da Bertolini colidiu com o navio mercante Mercosul Santos. A grande profundidade, a falta de visibilidade e a forte correnteza do rio Amazonas foram as maiores dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate do rebocador.

ÓBIDOS – Foi iniciado hoje, o içamento do empurrador da Bertolini que foi ao fundo do rio Amazonas, em agosto, neste município da região oeste do Pará, com 9 pessoas a bordo.

O clima de expectativa dos familiares dos desaparecidos é enorme, já que foram alijados pelos responsáveis pela operação. Familiares acompanham o trabalho de longe. São deles as fotos desta reportagem.

O empurrador já está completamente içado. Começa agora o trabalho dos peritos do IML/CPC que vão entrar em ação. A entrada deles será pela cabine da embarcação.

O acidente se deu no dia 2 de agosto, por volta das 4h30, quando o empurrador de um comboio de balsas da Bertolini colidiu com o navio mercante Mercosul Santos.

O comboio formado pelo rebocador e mais 9 balsas graneleiras da Bertolini saiu de Porto Velho (RO) com destino a Santarém, e transportava milho.

Já o navio mercante, saiu do porto de Suape, em Recife (PE), com destino a Manaus. A embarcação transportava carga geral em containeres.

A grande profundidade, a falta de visibilidade e a forte correnteza do rio Amazonas foram as maiores dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate do rebocador.

Duas pessoas conseguiram se salvar no momento do choque do comboio de balsas com o navio que carregava contêineres.