Presa quadrilha de assaltantes de banco

A Polícia Civil do Estado do Pará concluiu nesta quinta, dia 16, grande operação na cidade denominada, “Conexão Tipizal II”, onde realizou a prisão de integrantes de uma quadrilha envolvida em assaltos a banco, tráfico de drogas, homicídios e arrombamentos de caixas eletrônicos e empresas, que se reuniram com deslocamento de Belém e Manaus.

Quatro indivíduos de altíssima periculosidade que estavam em uma residência na periferia, na comunidade Castelã, as margens do rio Maicá, com eles foram apreendidos diversos equipamentos e ferramentas que estavam, parte, embarcados em dois veículos e parte dentro da residência. Os quatro indivíduos estavam na residência do indivíduo Darlison da Silva Gonçalves, vulgo Dadá, que tem extenso relacionamento com crimes em Santarém e que estava dando suporte local aos demais integrantes da quadrilha, os indivíduos José Alberto da Silva Espinheiro Filho, foragido da Justiça, envolvido com crimes na Região Nordeste Paraense, onde praticou diversos crimes, Cristiano Rodrigues Batista, paraense, da Região de Monte Alegre, com passagens pela Policia na região, Walisson Ferreira Lima, de altíssima periculosidade, foragido da Justiça, preso na capital amazonense pela prática de homicídio, contra agente público, envolvido na morte de um investigador de Polícia Civil, motorista de assaltantes presos em Santarém em 2009, que atuavam no Brasil e parte do Mercosul, da quadrilha dos indivíduos, Carlos Leonor de Macedo, vulgo “Perneta” e Thiago Ribeiro de Jesus, vulgo “Bin Laden”.

Os equipamentos apreendidos são utilizados em assaltos de grande porte, com possibilidade de romper estruturas resistentes, além de equipamento especializado para destruição de caixas eletrônicos. Um sofisticado equipamento de bloqueio de sinais de alarmes e câmeras de vigilância, foi preso com a quadrilha, largamente utilizado por quadrilhas especializadas em furtos e roubos a bancos, diversos macacos hidráulicos, ferramentas pneumáticas, e outros utensílios adaptados industrialmente para prática de crimes.

A operação que foi comandada pessoalmente pelo delegado Jamil Farias Casseb, Superintendente Regional do Baixo e Médio Amazonas, teve a participação de Equipe da 6ª Seccional Urbana de Santarém, tendo a frente o delegado Germano do Vale, e do NAI/W, sob o comando do delegado Silvio Birro.

Estas ações estão sendo desencadeadas em toda região do Baixo e Médio Amazonas, com a intensificação do monitoramento das atividades de grupos criminosos de diversas regiões do pais, que estão tentando se articular localmente para pratica de crimes com uma complexa estrutura de relacionamentos. Esta prisão faz parte de uma integração de trabalho entre as unidades operacionais da Policia Civil em Santarém e nos Municípios da Superintendência com intuito de coibir ações desse porte na região.

Os indivíduos presos foram autuados e as equipes de investigação continuam buscas na cidade e em municípios vizinhos, com objetivo de prender demais integrantes desta quadrilha, armamento, veículos e equipamentos que estariam na cidade. (Secom)