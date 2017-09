Polícia investiga morte de odontóloga a bordo de navio

Rosana Oliveira, 51 anos, natural de Porto Alegre (RS), foi encontrada já sem vida, no último domingo, 6, dentro do camarote do navio “Marques Pinto”, que faz a linha de Belém para Manaus (AM). Funcionários da tripulação encontraram o corpo na chegada da embarcação ao porto de Belém, na Avenida Bernardo Sayão. No boletim de ocorrência registrado na Seccional consta que Rosana estava na relação de passageiros que entraram na embarcação via agência de viagens Alfa, sediada em Manaus.

BELÉM – A equipe da Seccional Urbana da Cremação está aguardando o resultado do exame de necropsia feito pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” para saber a causa da morte da odontóloga Rosana Oliveira, 51 anos, natural de Porto Alegre (RS). Ela foi encontrada já sem vida, no último domingo, 6, dentro do camarote do navio “Marques Pinto”, que faz a linha de Belém para Manaus (AM). Funcionários da tripulação encontraram o corpo na chegada da embarcação ao porto de Belém, na Avenida Bernardo Sayão. No boletim de ocorrência registrado na Seccional consta que Rosana estava na relação de passageiros que entraram na embarcação via agência de viagens Alfa, sediada em Manaus.

Segundo o delegado Eliézer Machado, diretor da Seccional da Cremação, a mala de viagem da passageira, além de documentos pessoais, como o registro do CRO (Conselho Regional de Odontologia), do Estado de Roraima, foram recolhidos e entregues pela tripulação. Conforme o delegado, Rosana Oliveira trabalhava em Roraima como cirurgiã dentista. Os familiares já foram contactados na cidade de Torres, interior do Rio Grande do Sul, de onde um irmão da médica virá para Belém ainda hoje para tratar da liberação do corpo no CPC “Renato Chaves” e receber os pertences de Rosana. Apenas o resultado da perícia vai poder indicar a causa da morte.