Polícia Civil revela nomes e fotos dos foragidos da operação do Detran

A Polícia Civil do Pará divulgou há pouco as fotos das 5 pessoas consideradas foragidas da Justiça em decorrência das investigações que resultaram na deflagração, ontem, da operação “Bincagem Fantasma”, que investiga um esquema de emissão ilegal de carteiras de motorista no Detran em Santarém.

Na operação, 11 mandados de prisão foram cumpridos de um total de 17.

Dos 6 foragidos, um se entregou quase no final da tarde no presídio de Santarém. Trata-se de Elieser de Siqueira Pinto, o Louro, ex-servidor do Detran.

Permanecem foragidos:

— Olmafran Tadeu Alves Figueiró, servidor do Detran;

— José Orlando de Medeiros Rodrigues, servidor do Detran;

— Claudionor Rocha da Costa, despachante de veículos;

— Marcelo Melo Porto, despachante de veículos, e

— Flávio Augusto Costa de Lima.

Segundo o delegado Silvio Birro, do Núcleo de Apoio à Investigação da Polícia Civil em Santarém, as investigações continuam para localizar e prender os foragidos.

Informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas por meio do fone 181, o Disque Denúncia do Pará.