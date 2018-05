Polícia Civil inscreve e seleciona para cargos de assistente administrativo

São 62 vagas para cargo de Assistente Administrativo. O contratação é temporária e as vagas são para Belém, região metropolitana da capital, Juruti e Santarém. A remuneração salarial é de R$ 1.065,11. Por outro lado, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) informa que a etapa de avaliação Psicológica e entrega da documentação para Investigação Social e Funcional dos Concursos C-199 e C-204 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) para provimento de vagas para agente prisional e demais cargos que ocorreria no período de 27 a 30 de maio foi cancelada.

BELÉM – Encerram-se, nesta sexta-feira (25), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratar 62 pessoas para cargo de Assistente Administrativo. O contratação é temporária e as vagas são para Belém, região metropolitana da capital, Juruti e Santarém. A remuneração salarial é de R$ 1.065,11.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.sipros.pa.gov.br e procurar, no site, o item “Processo Seletivo PC/PA”. A inscrição é de graça. Para outras informações sobre as vagas oferecidas, veja o edital, que está divulgado no site.

A contratação temporária tem como fundamento a Lei Complementar nº 07, de 25/09/1991, alterada pela Lei Complementar nº 077, de 28/12/2011, Decreto nº 1.230, de 26/02/2015, Lei nº 5.810, de 24/01/1994, no que couber; Decreto Estadual nº 1.741, de 19/04/2017, e de acordo com as disposições do edital.

SUSIPE A Secretaria de Estado de Administração (Sead) informa que a etapa de avaliação Psicológica e entrega da documentação para Investigação Social e Funcional dos Concursos C-199 e C-204 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) para provimento de vagas para agente prisional e demais cargos que ocorreria no período de 27 a 30 de maio foi cancelada.