Pistoleiro que matou prefeito pode ser o mesmo que executou Albenor Moura

Os tiros que ceifaram a vida do prefeito podem ter saído da arma de Bruno Marcos de Oliveira, muito conhecido na cidade de Novo Repartimento, município vizinho a Tucuruí.

Na tarde de anteontem, Marcos de Oliveira foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que executou, com 2 tiros, o empresário Albenor Moura de Sousa, de 56 anos, crime ocorrido em Itaituba.

No vídeo, já em poder da polícia, Bruno Marcos, de barba, sobe tranquilamente as escadas do prédio onde morava o empresário, Albenor Sousa, entra na sala onde está a vítima e faz um disparo contra a cabeça de Albenor, que cai no chão.

Em seguida, o acusado dispara novamente contra a cabeça do empresário, e foge em seguida, sendo visto por várias testemunhas.

MOTO E SEM CAPACETE O modus operandi usado na morte do empresário de Itaituba foi o mesmo empregado na morte do prefeito de Tucuruí, ou seja, dois homens chegam em uma moto, sem capacete (de cara limpa) e executam a vítima.

Até o horário dos crimes se confundem, uma vez que os mesmos foram praticados por volta das 16 horas.

Logo após a morte do empresário em Itaituba, na tarde de quinta-feira, 24, a polícia localizou a motocicleta usada no crime, modelo XL, de placa OTN 6937.

A moto foi abandonada logo após o crime, sendo que os dois homens fugiram em seguida, com apoio de um carro.

Em Itaituba, no início da noite de ontem, depois de ouvir vários depoimentos de testemunhas, a polícia divulgou os nomes e as fotos dos matadores do empresário. Trata-se de Bruno Marcos de Oliveira, que efetuou os disparos, e Carlos Alberto de Sousa, que pilotou a moto.

A identificação de Bruno Marcos só foi possível porque várias testemunhas o reconheceram por foto, uma vez que o mesmo já tinha sido preso em Itaituba, em 2015, por participação em um assalto a Van.

BRUNO SUMIU Em Tucuruí, a foto de Bruno Marcos passou a circular nas redes sociais dois dias após a divulgação do retrato falado do matador do prefeito de Tucurui. Desde que Jones William foi morto, Bruno Marcos não foi mais visto em Novo Repartimento, onde residia e é conhecido como matador de aluguel.

Para a polícia, a prisão de Bruno Marcos é apenas uma questão de tempo, uma vez que o mesmo já está identificado e está circulando na região, entre os municípios de Itaituba e Novo Repartimento.

Além desses dois crimes, Bruno também é o principal suspeito do assassinato do empresário de Ulianópolis Jean clésio Ferreira Aguillar, que trabalhava no ramo madeireiro e foi executado na porta de sua residência, em março deste ano, no município de Uruará, vizinho a Novo Repartimento.

Apesar da identificação dos matadores do empresário Albenor, e do fato de um dos homens identificados, o pistoleiro Bruno Marcos, ser muito parecido com a imagem do retrato falado , e residir em Novo Repartimento, a polícia não confirma que se trata do assassino de Jones William. (Com informações do portal Pará News)