PF prende servidor do Ibama em Santarém

Em operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, foi preso ontem em Santarém Elton Cândido da Silva Barros, servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que é acusado de pedir propinas a empresas madeireiras para liberar a exploração florestal. Os servidores Silvana Andreza da Silva Cardins e Vanderlei da Silva Santos foram afastados das funções por ordem judicial. Elton e Vanderlei já são réus em processos por irregularidades, acusados de suprimir documentos públicos, extraviar documento oficial e dificultar ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais.

A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos servidores e dentro da sede do Ibama em Santarém.

As investigações foram iniciadas a partir de declarações feitas por sócios de empresas que atuam no setor madeireiro na região oeste do Pará, há cerca de um ano.

Eles relataram ao MPF que os servidores solicitaram valores em dinheiro para efetuar o desbloqueio das empresas no sistema de controle de produtos florestais, liberando assim a compra e venda de madeira.

A liberação efetivamente ocorreu, de maneira irregular, em desobediência às normas internas de funcionamento do sistema de controle.

O material apreendido hoje será analisado pela Polícia Federal e pelo MPF. (Com informações da Ascom/MPF)