Perfuga apreende documentos em secretarias da Prefeitura de Belterra

O nome da operação ‘Ave de Rapina’ decorre do fato do suposto esquema criminoso, com o mesmo modus operandi do que ocorria na Câmara de Vereadores de Santarém em 2015 e 2016, ter migrado, em 2017 e 2018, para o município de Belterra, inclusive com algumas empresas que foram alvo da ‘Operação Irmandade’, em maio deste ano no município de Santarém.

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, autorizados judicialmente pela 1ª Vara Criminal de Santarém, no setor de licitações da prefeitura e nas Secretarias Municipais de Administração, Finanças e Planejamento (SEMAF); de Educação, Cultura e Desporto (SEMED); de Saúde (SEMSA) e do Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS). Foram apreendidos documentos relacionados à licitação, processos licitatórios, notas fiscais e de empenho.

Segundo os Promotores atuantes no caso, o suposto esquema criminoso consistia em fraudes a processos licitatórios, com claros direcionamentos para que empresas determinadas se sagrassem vencedoras, frustrando o caráter competitivo da licitação. Algumas empresas vencedoras eram fantasmas ou de fachada, não tinham funcionários e nem trabalhavam no ramo da contratação. Crimes contra a Administração Pública também estão sendo investigados.

Dos contratos analisados, a soma dos valores licitados ultrapassa 1 milhão e meio de reais.

CAMPANHA Os promotores atuantes no caso lançaram um vídeo institucional informativo de fiscalização dos órgãos públicos na região do baixo amazonas, para que o controle social seja realizado pelos cidadãos diretamente no MPPA, além de canais de comunicação com a sociedade, através de número de WhatsApp (93) 99105-6788 e do e-mail funcional da operação Perfuga operacaoperfuga@mppa. mp.br canais esses que permitirão ao cidadão denunciar condutas irregulares em seus municípios, fiscalizando o correto emprego do dinheiro público.