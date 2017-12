Encontrados os primeiros cinco corpos dentro do empurrador da Bertolini

Um total de cinco corpos dos tripulantes do empurrador da Bertolini, que naufragou depois de se chocar com um navio cargueiro, às proximidades do município de Óbidos, foram retirados no final da tarde de ontem, dia 5, da cabine da embarcação. Os 5 corpos encontrados estavam em duas áreas do empurrador: o corredor interno e no camarote de descanso da tripulação. Os trabalhos de içamento do empurrador Bertolini CXX, que começaram na semana passada pela empresa Smit Salvage BV, do Grupo Boskalis, da Holanda, reiniciam na manhã desta quarta-feira, 6.

ÓBIDOS – Um total de cinco corpos dos tripulantes do empurrador da Bertolini, que naufragou depois de se chocar com um navio cargueiro, às proximidades deste município, foram retirados no final da tarde de ontem, dia 5, da cabine da embarcação.

Todos já em estado semi-esqueletizados. Eles serão levados para serem identificados no CPC/IML em Santarém. Os trabalhos de resgate foram suspensos no final da tarde e reiniciam hoje.

Os 5 corpos encontrados estavam em duas áreas do empurrador: o corredor interno e no camarote de descanso da tripulação.

O clima de expectativa dos familiares dos desaparecidos é enorme, já que foram alijados pelos responsáveis pela operação. Familiares acompanham o trabalho de longe.

Os trabalhos de içamento do empurrador Bertolini CXX, que começaram na semana passada pela empresa Smit Salvage BV, do Grupo Boskalis, da Holanda, reiniciam na manhã desta quarta-feira, 6.

O acidente se deu no dia 2 de agosto, por volta das 4h30, quando o empurrador de um comboio de balsas da Bertolini colidiu com o navio mercante Mercosul Santos.

O comboio formado pelo rebocador e mais 9 balsas graneleiras da Bertolini saiu de Porto Velho (RO) com destino a Santarém, e transportava milho.

Já o navio mercante, saiu do porto de Suape, em Recife (PE), com destino a Manaus. A embarcação transportava carga geral em containeres. (Com informações do Portal Jeso Carneiro)