Conselho Nacional de Direitos Humanos faz reunião por causa de violência no Pará

Darci Frigo, vice-presidente do CNDH, lembra que recentemente o massacre de Pau D’Arco completou um ano e ainda não há conclusões sobre os mandantes do crime. A violência urbana é outro assunto sobre o qual surgem demandas recorrentes no CNDH, principalmente quanto ao extermínio da juventude negra e da periferia. Só no dia 9 de abril deste ano, num intervalo de menos de 10 horas, 13 pessoas foram mortas em Belém com características de execução depois da notícia dos assassinatos de dois policiais. A maioria jovens.

BELÉM – Diante do volume de denúncias de violações de direitos humanos que chegam ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) vindas do Pará, principalmente relativas às temáticas da violência no campo, conflitos socioambientais e violência urbana, o Plenário do Conselho decidiu, no seu último encontro, que a 38ª Reunião Ordinária do colegiado acontecerá em Belém, de 11 a 13 de junho.

Além da Reunião Plenária dos conselheiros e conselheiras, que ocorrerá na segunda, dia 11, na Ordem dos Advogados do Brasil/Seção Pará, também acontecerá, na terça-feira, dia 12, a audiência pública “Violações de Direitos Humanos no Estado do Pará”, no Centro de Eventos Benedito Nunes (Hangarzinho) da Universidade Federal do Pará (UFPA), durante o dia todo, com o objetivo de identificar as principais violações de direitos e propor soluções às questões levantadas.

A audiência será dividida em dois momentos: pela manhã, de 9h às 13h, o debate será centrado nas violações de direitos humanos no contexto de violência no campo e de conflitos socioambientais, e à tarde, de 14h às 18h, nas violações no contexto urbano. A atividade contará com a presença de lideranças e representantes de entidades da sociedade civil e de instituições públicas com atuação na defesa dos direitos humanos. As ameaças a defensores e defensoras de direitos humanos irão perpassar todos os momentos da audiência pública.

Na quarta, dia 13, ocorrerão reuniões institucionais com o poder público para discutir mais diretamente encaminhamentos e soluções para as violações de direitos humanos mais recorrentes no estado apontadas como prioridade durante a audiência do dia anterior. Devem ser solicitadas reuniões com o governador do Pará, Simão Jatene, com os chefes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público Estadual do Pará, dentre outras autoridades com atuação na defesa dos direitos humanos.

Descentralização das reuniões

Em novembro de 2017, durante o Encontro Nacional de Direitos Humanos que aconteceu na Câmara Federal, em Brasília, conselhos estaduais de direitos humanos, reunidos em plenária ampliada com o CNDH, demandaram a realização de reuniões descentralizadas do Conselho Nacional, para que fossem verificadas in loco as violações e pensadas, em conjunto, possibilidades de atuação com entidades e poderes locais.

A primeira reunião descentralizada do CNDH aconteceu em março, em Salvador, durante o Fórum Social Mundial. “Agora, precisamos pensar conjuntamente em uma atuação estratégica no estado do Pará, devido à quantidade e à gravidade dos casos de violação de direitos humanos recebidos pelo CNDH, envolvendo violência tanto urbana quanto no campo”, destaca Fabiana Severo, presidenta do CNDH.

Graves violações no campo e na cidade

Darci Frigo, vice-presidente do CNDH, lembra que recentemente o massacre de Pau D’Arco completou um ano e ainda não há conclusões sobre os mandantes do crime. “Há mais pessoas ameaçadas na região, como é o caso dos advogados e advogadas de defesa dos trabalhadores, e outras morrendo em outras partes do estado, como aconteceu neste final de semana, quando mais duas lideranças de movimentos de luta pela terra foram brutalmente assassinados. Não podemos tolerar a violência no campo, muito menos no grau em que está, por isso nos reuniremos para discutir em conjunto as soluções”, declara Frigo.

A violência urbana é outro assunto sobre o qual surgem demandas recorrentes no CNDH, principalmente quanto ao extermínio da juventude negra e da periferia. “Só no dia 9 de abril deste ano, num intervalo de menos de 10 horas, 13 pessoas foram mortas em Belém com características de execução depois da notícia dos assassinatos de dois policiais. A maioria jovens”, ressalta Frigo. “É sobre isso que precisamos falar também. E sobre a violência dentro das escolas, sobre a crise no Sistema Penitenciário, sobre a precariedade do sistema de segurança pública e tantos outros assuntos que configurem graves violações de direitos humanos e forem levantados durante a estada do Conselho no Pará.

Agricultores ameaçados

Representantes de organizações e movimentos sociais e do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (CBDDH) realizam, nesta semana, uma Missão “in loco” ao sudoeste do Pará para verificar a situação do casal de agricultores Osvalinda Maria e Daniel Alves. Recentemente, o casal encontrou duas covas, com uma cruz em cada, cavadas no terreno da casa onde vivem no Projeto de assentamento Areia, localizado a 40 quilômetros do município paraense de Trairão.

A Comitiva, formada por representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Terra de Direitos (TDD), Comissão Pastoral da Terra (CPT), CBDDH, Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Município de Belterra (Amabela), Grupo Consciência Indígena (GCI), e do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Sintraf), irá ao assentamento onde moram os agricultores para uma conversa e para avaliar as medidas de proteção que foram adotadas após a recente ameaça.

Além da visita ao assentamento, o grupo reforçará, junto ao poder público, o pedido de investigação dessas ameaças e da necessidade da garantia de proteção aos dois. Para isso, serão realizadas reuniões com autoridades locais de órgãos como o Ministério Público (MP) em Santarém, a delegacia da Polícia Civil do município de Trairão e o Instituto Nacional de Colonização e da Reforma Agrária (INCRA).

As covas encontradas, foram mais uma das inúmeras ameaças sofridas pelos agricultores por sua atuação na defesa do direto à terra. O assentamento foi reconhecido pelo INCRA em 1998, desde lá, a área do assentamento e outros projetos ambientais, localizados na região, enfrentam a frequente investida de madeireiros e grileiros que praticam a extração ilegal de madeira. O casal de agricultores denuncia essas atividades e tem um importante papel na formação das trabalhadoras e trabalhadores locais, por meio da Associação de Mulheres do Areia II (AMA II), projeto que desenvolve atividades formativas e produtivas para auxiliar na emancipação financeira e sustento dessas mulheres e suas famílias. (Com informações da Ascom/CNDH e CBDDH)