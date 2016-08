SANTARÉM 355 anos – A fundação de Santarém como parte de um contexto global. Por Manuel Dutra

A fundação de Santarém que, no meado do século 17 ainda não tinha esse nome, assim de como de outros núcleos, era ao mesmo tempo o sinal da aceleração do capitalismo mercantil, empurrado pela dinamização da vida econômica da Europa e a crescente necessidade de novas mercadorias. Nesse quadro, a Amazônia mostrava-se como a grande reserva de novas espécies para o mercado crescente. Dessa forma, pensar na fundação desta cidade exige refletir nas formas como a Amazônia foi sendo inserida no mundo.

Pensar na fundação de Santarém, festejada neste 22 de junho, exige refletir nas formas como a Amazônia foi sendo inserida no mundo. Em verdade essa inserção teve início bem antes, desde que por aqui passaram outros povos curiosos e ávidos por novas mercadorias, e contra os quais, mais tarde, os portugueses tiveram que lutar e disseminar fortes militares desde a entrada do Rio Amazonas até os demais pontos sensíveis aos ataques de outros europeus. Estes perderam, na corrida, para os portugueses, e cuja lembrança se materializa hoje na existência da Guiana Francesa, no Suriname (ex-holandesa) e a Guiana (ex-inglesa).

A fundação de Santarém deu-se como parte de um projeto maior, de ocupação do Vale do Rio Amazonas. É a partir dessa premissa que podemos analisar a chegada e permanência dos portugueses na zona de confluência do Tapajós com o Amazonas naquele distante 1661.

Desde aquele primeiro e desaforado sermão de Betendorf aos Tapajós, como ficaram conhecidos os Tupaiús até os dias de hoje, no percurso daquela mistura de aldeia com as primeiras edificações em estilo europeu, a região do Baixo Amazonas, que tem a cidade de Santarém como principal referência, permaneceu numa espécie de limbo, longe do céu, mas nem tanto no inferno. Num tempo/espaço que parece caminhar com as pernas bambas, feliz e ao mesmo tempo insatisfeito com o futuro que só chega aos pedaços, aos nacos. A pobreza desafiando tamanha potencialidade.

Parece herança portuguesa, do arrojo conquistador de uma nação pobre e pouco povoada, na direção de mares e territórios imensos.

Livre do jugo espanhol, após o fim da eufemística União Ibérica, Portugal empenhou-se em assegurar terras, rios e florestas que transformara em domínios seus, como espécie de vingança inteligente, ao fazer crescerem seus territórios durante a dominação espanhola. O que viria a ser a Amazônia que, antes, quase inteira, pertencia à Espanha por graça e bênção do papa espanhol Alexandre VI, do tempo do Tratado das Tordesilhas, que viria a ser modificado por outros tratados.

Uma inserção global que nunca mais parou e que, neste começo do século 21, muda de discurso, porém mantendo as mesmas motivações de antes: os recursos naturais da Amazônia, agora sob o conceito de biodiversidade, mais do nunca estão no centro de um debate globalizado que se arrasta há décadas.

A fim de explicar o real significado histórico e contemporâneo da fundação desta cidade, Santarém e o Baixo Amazonas estão clamando por historiadores que ultrapassem as barreiras locais e provincianas, alargando a visão do significado da ocupação da Amazônia no contexto brasileiro e internacional.

O que temos visto até o presente momento são obras, algumas feitas com esforço, mas que não vão além da visão de uma cidade e de uma região como descoladas do restante das motivações históricas do extermínio dos povos que aqui viviam e da superposição de outros povos e de seus novos interesses.

O livro “Santarém: seu desenvolvimento histórico”, escrito por Arthur Cezar Ferreira Reis e publicado em 1979, avança um pouco no relato dos fatos passados e de seu significado maior. Mas é muito pouco, até porque Ferreira Reis produziu essa obra como livro didático, sob encomenda do Ministério da Educação, assim como também escreveu a história de outros municípios amazônicos. Mas é um bom ponto de partida para quem desejar ir muito além.