Onde as ruas não tem nome – Helvecio Santos

As ruas existem, estão ali compondo o cenário mas você anda, anda e, rua após rua, não há placa indicativa do nome. Os nomes só existem na memória do povo. Em 1970 quando sai de Santarém, Aldeia, Centro e Prainha eram os bairros que compunham o núcleo urbano. A sede dos Correios ainda é no mesmo local, ali no canto da Praça Rodrigues dos Santos. O carteiro era o Portilho, meu amigo Manoel Portilho Bentes Neto, carinhosamente chamado Carteirinho. Em que rua fica o Simbora? Não há placa. Talvez, por morar lá perto, meu amigo Botica saiba. E o Bar do Dadá? O não menos amigo Birimba dirá onde fica mas o endereço, com nome da rua e o número do sacro Templo de Baco e do Floripa, duvido. E o lanche do Robson? Entra nesta mesma situação.

Helvecio Santos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

É como num deserto!

Elas existem, estão ali compondo o cenário mas você anda, anda e, duna após duna, não há placa indicativa do nome.

Assim também é Santarém!

As ruas existem, estão ali compondo o cenário mas você anda, anda e, rua após rua, não há placa indicativa do nome.

Os nomes só existem na memória do povo. Em 1970 quando sai de Santarém, Aldeia, Centro e Prainha eram os bairros que compunham o núcleo urbano. A sede dos Correios ainda é no mesmo local, ali no canto da Praça Rodrigues dos Santos.

O carteiro era o Portilho, meu amigo Manoel Portilho Bentes Neto, carinhosamente chamado Carteirinho.

O volume de correspondência nem se aproximava do que é hoje, numa Santarém com mais de trinta bairros. As ruas, naquela época, por mais que tivessem nomes, eram mais conhecidas por características próprias ou pelo nome de moradores que por um motivo ou outro se destacavam mas, como eram poucas, o Carteirinho sabia o nome de todas.

Assim, a Palha de Arroz, onde ficava uma usina de beneficiamento de arroz que descartava as cascas num valão, leito intransitável da rua, era a Barjonas de Miranda. A travessa do Estádio, por passar bem ao lado deste, era a Dom Amando; a travessa do Caixerinho, onde ficava o comércio do ilustre santareno, pai do amigo Wilton Dolzanes, era a Moraes Sarmento. Tinha também a travessa do Veterano, que até hoje não sei o nome; a travessa do “Seu” Pepeu, lá pras bandas da Prainha; a travessa do Cemitério que poucos sabiam se chamar travessa dos Mártires; a Rua do Caim, que passava aos pés da escadaria do Dom Amando, lanterneiro que fez os primeiros refletores do Estádio Elinaldo Barbosa, e assim por diante.

Sabemos que os nomes dos logradouros normalmente são homenagens a pessoas ilustres, a povos ou países ou dizem respeito a passagens históricas.

Há cidades, caso do Rio de Janeiro, que usam as placas como aulas de história ao ar livre, referindo-se ao que alude, logo abaixo do nome do logradouro. Assim fiquei sabendo que 28 de Setembro, em Vila Isabel, é a data da assinatura da Lei do Ventre Livre e que Primeiro de Março, no Centro, é a data do término da Guerra do Paraguai.

Infelizmente em Santarém a “moda” não chegou. Aliás, como já afirmei, sequer há placas nominando os logradouros.

Exemplos?

Onde está a placa da Rua Barão do Rio Branco? Para os que não sabem, é a rua que sai lá do Parque da Cidade e passa ao lado da Catedral, razão porque é mais conhecida como Rua da Matriz.

Em que rua fica o Simbora? Não há placa. Talvez, por morar lá perto, meu amigo Botica saiba. E o Bar do Dadá? O não menos amigo Birimba dirá onde fica mas o endereço, com nome da rua e o número do sacro Templo de Baco e do Floripa, duvido. E o lanche do Robson? Entra nesta mesma situação.

Como nada é absoluto, há casos em que a família do homenageado deve torcer que não haja placa mesmo. É o caso da Praça Gigi Alho. Que homenagem, hein? Fica ali no final do cais, na Prainha, logo depois do Museu João Fona. Obra eleitoreira, de má qualidade, não agüentou a primeira enchente. Hoje é um monte de escombros, valhacouto de viciados e vagabundos. Aos ajuizados aconselho passar longe dela.

Na falta de sinalização visual, a população se vira como pode: a Avenida Tapajós virou Rua da Orla; a Adriano Pimentel é a rua do Mascotinho. Tem também a Travessa da Prancheta; da Capitania dos Portos; do Mercadão e ruas da Ulbra; do Parque da Cidade; da Feira da Candilha; do Estádio e assim por diante.

Devido a essa carência tenho dificuldades de fixar o nome das ruas do meu Querido Torrão. Por eu ser das antigas, um cidadão da primeira metade do século passado, à Travessa Barjonas de Miranda ainda chamo de Travessa da Palha de Arroz. Pelas mesmas razões nunca chamo Rua Silvério Sirotheau. Sempre sai Benjamim Constant.

Pretendo registrar essa omissão junto à Prefeitura, mas há um porém!

Qual é o endereço da Prefeitura?

Sei onde fica, mas não há placa com o nome da rua. Para mim é sempre a pista do Aeroporto Velho e com certeza o substituto do Carteirinho vai devolver a carta.

Sou um “amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores”, convencido de que quem ama, cuida. É o caso!

Não estou falando mal da administração do meu amigo – aliás, somos de famílias amigas – Alexandre Wanghon. Penso que ele faz um bom governo e se aí estivesse, votaria nele. Quando escrevo textos como este é porque sei que, assim como eu, ele tem um grande amor pela nossa SANTA SANTARÉM. Como estou longe, esta é minha contribuição.

São muitos problemas a resolver e este que ora abordo parece detalhe, mas não é. Afinal, entre outros questionamentos, como incrementar o turismo numa cidade onde o turista sequer sabe por onde está andando?