Maicá, o paraíso loteado – Por Manuel Dutra

No caso do Maicá, a grande questão é: é legal a apropriação de áreas de várzea por esse tipo de empresa, sabendo-se que aquele lago compõe a região de várzea do Rio Amazonas, no Oeste do Pará, ou seja, aquela microrregião é parte do leito do rio? Nos meses de setembro a fevereiro, com a vazante, as terras estão à vista, utilizadas pelos ribeirinhos para o plantio de hortaliças e frutas; nos outros meses, as terras somem debaixo das águas do rio. Logo, trata-se do chamado leito maior do Amazonas, tal como se verifica em todas as várzeas amazônicas.

Manuel Dutra _______________________________

Perambular pelo interior do Pará à procura de belezas para fotografar com certeza levará a muitos recantos paradisíacos, como o Lago Maicá, quase dentro da malha urbana de Santarém. E pode também desvendar feiuras, como essa placa aí da foto, onde se vê que até o leito do Rio Amazonas está sendo loteado pelo tsunami provocado por multinacionais da soja e do milho, no caso aí, a Cevital, empresa sediada na Argélia.

“Tradicional importadora de commodities agrícolas do Brasil, a empresa está estruturando um plano de negócios que prevê investimentos iniciais de mais de US$ 2 bilhões no processamento de grãos e na logística para o escoamento pelo Norte brasileiro. A companhia já começou a adquirir terrenos e a expectativa é dar a partida nas operações em 2020”, é o que se lê no site da Sociedade Nacional de Agricultura, em matéria de maio do ano passado.

O rio como “propriedade”?

No caso do Maicá, a grande questão é: é legal a apropriação de áreas de várzea por esse tipo de empresa, sabendo-se que aquele lago compõe a região de várzea do Rio Amazonas, no Oeste do Pará, ou seja, aquela microrregião é parte do leito do rio? Nos meses de setembro a fevereiro, com a vazante, as terras estão à vista, utilizadas pelos ribeirinhos para o plantio de hortaliças e frutas; nos outros meses, as terras somem debaixo das águas do rio. Logo, trata-se do chamado leito maior do Amazonas, tal como se verifica em todas as várzeas amazônicas.

No entanto, aí está a placa ostensivamente advertindo, inclusive os moradores, de que ali é área privada. Uma ilegalidade que é objeto de luta popular e que neste momento está sub-judice. Com a conivência e o incentivo das “autoridades” locais essa tem sido a regra. Por sorte, a população vai tomando consciência de que esses empreendimentos muito pouco ou nada deixam na região, cujo melhor exemplo é o porto da Cargill, que há mais de uma década se instalou dentro a cidade, ao lado do porto da Companhia Docas do Pará. Além disso, há outras áreas onde portos podem ser construídos, com menos prejuízo para o ambiente natural e para os pequenos agricultores.

Área de Preservação Ambiental

O que a Cevital e outras três empresas pretendem é construir portos para exportação de soja e milho, passando por cima dos mananciais pesqueiros e ameaçando a região com a poluição pela presença de navios graneleiros. Isso seria ainda mais trágico no Maicá porque ali não se encontra somente uma amostra viva da Amazônia, mas também porque é dali que saem cerca de 30% do pescado levado aos mercados de Santarém.

Na luta contra a destruição não apenas das belezas naturais, mas destruição do modo de vida dos moradores ribeirinhos, agora o embate é pela efetivação do Maicá como Área de Preservação Ambiental, medida já prevista no Plano Diretor municipal.

No site da ONG Terra de Direitos, de junho passado, está escrito: “A APA Maicá já estava prevista no Plano Diretor de Santarém, aprovado em 2006, mas ainda precisa ser regulamentada para ser tornar realidade. Sara Pereira, integrante da FASE e do grupo que está articulando a criação da APA, considera ser esse “mais um passo fundamental na luta em defesa do Lago do Maicá contra a pretensão de construção de empreendimentos portuários por parte de empresários do agronegócio. Toda a rica biodiversidade do Lago do Maicá estará ameaçada, caso os portos sejam construídos ali.”

Resta saber se a maioria dos vereadores estão dispostos a ir contra o prefeito Alexandre Von, entusiasta desses empreendimentos, e contra os vereadores que seguem a mesma linha, embora em prejuízo de milhares de famílias e do futuro da própria cidade.