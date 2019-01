Boas Festas, Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Apartir de hoje, a GAZETA DE SANTARÉM dá uma pausa nas publicações para celebrar com você leitor a chegada do Natal e Ano Novo. Rogando que o Natal seja de presença, não de presentes, de amigos verdadeiros, e não ocultos ou virtuais, e que você seja uma luz neste Natal, que brilhe com amor, carinho, consideração e muita alegria em volta de todos aqueles que ama verdadeiramente. Que o Ano Novo que se aproxima seja de paz, prosperidade e realizações. São os sinceros votos de toda a nossa equipe de produção.

Retornamos em 2019 com novo projeto gráfico e muitas novidades aos nossos leitores e admiradores.