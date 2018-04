“Like a Hawk, Dr. Hawking”

Os esforços de Dr. Hawking abrem outros parâmetros, quando se percebe a singularidade de uma vertente amplamente teórica dentro da Física. No que acabou descobrindo que os buracos negros não são, na verdade, negros, e que eventualmente explodem, expandindo energia na forma de radiação e partículas subatômicas, Dr. Hawking viabilizou a riqueza da Ciência, no ramo da Cosmologia, com o fenômeno então citado (correntemente denominado como Radiação Hawking) e com o afamado teorema da singularidade espaço-tempo, em âmbito mais categórico.

Por Madson Luiz Moda*

Mesmo diante de tão triste despedida, é bom que se pondere, como não poderia deixar de ser, Dr. Hawking, sua pessoa sempre livre o suficiente para influir tantos e quantos assuntos, até mesmo variados, mediante tais e quais abordagens possam-se fazer de seu soberano vôo neste insano planeta.

Isso é perceptível e até discutível (embora não questionável), mediante alguns pontos de inflexão, em um âmbito reflexivo, que podem transcender as típicas raias de uma esfera da Ciência Física ou mesmo das Ciências Exatas e Naturais

No que acabou descobrindo que os buracos negros não são, na verdade, negros, e que eventualmente explodem, expandindo energia na forma de radiação e partículas subatômicas, Dr. Hawking viabilizou a riqueza da Ciência, no ramo da Cosmologia, com o fenômeno então citado (correntemente denominado como Radiação Hawking) e com o afamado teorema da singularidade espaço-tempo, em âmbito mais categórico.

Na senda de pesquisas deste físico teórico, e grande divulgador da Cosmologia (e também da Astrofísica), o primeiro ponto de inflexão que se leve a ponderar é que, ao lado de Roger Penrose (cosmólogo, que mais se destacou enquanto matemático), a figura de Dr. Hawking vivia o tema em torno dos Buracos Negros, enquanto vital em tudo que as duas sendas (Cosmologia e Astrofísica) deveriam girar; de tal modo que a mesma implica que a teoria da Relatividade (de Albert Einstein) e a teoria quântica (de Max Karl Ernst Ludwig Planck) devem estar singularmente conectadas. Uma circunstância tremendamente controversa para a atualidade.

O quanto isto pode ser controverso a nível de ponderação?! Na circunstância em que, em algum momento, anterior à dupla de cosmólogos, algo já foi aventado (e mais que aventado). Falo da pessoa de Michio Kaku, emérito professor da Universidade de Nova York, que, na concepção de suas dez dimensões do Universo (enquanto típica teoria original), já chegava à conclusão que, a partir da união das duas maiores singularidades científicas na história da Humanidade (Teoria Einsteniana e Teoria Quântica de Planck) toda chave de entendimento do Universo viria à tona para a consciência humana, por meio dos trâmites científicos; tendo-se em vista, Kaku incrementar o “forrobodó” ao reconhecer a identidade da Teoria de Einstein a partir da concepção judaico-cristã (haja vista o físico alemão ter ascendência judaica e ter enquanto Filosofia sua primeira graduação, em Berna), por conta de se crer que o Universo tem começo e fim, aplicando esta influência na então teoria, que visualiza os confins do Universo; bem como, também identificar, dentro da Teoria quântica uma concepção budista-hinduísta, onde o Universo não teria nem começo, nem fim, aplicando essa influência na então teoria científica que visualiza o universo subatômico.

Frente isso, os esforços de Dr. Hawking abrem outros parâmetros, quando se percebe a singularidade de uma vertente amplamente teórica dentro da Física. Os Buracos Negros já são especulados, alinhavados e, até, perseguidos desde o século XVIII, mas nenhum instrumento, ainda mais especializado que um telescópio, conseguiu ainda sequer visualizá-los. Por isso Dr. Hawking não teve a sorte de ser premiado com o Nobel de Física, mediante a circunstância de que o fenômeno não pode ser efetivamente observado.

Eis aí outro ponto de inflexão que memora outros rumos da Ciência no sentido de viabilizar novas linguagens, senão pressupostas tendências vitais à Humanidade: na medida em que a Homeopatia não é tomada, na sua totalidade, enquanto excelsa Ciência, todas as averiguações a respeito, frente o dístico que lhe coubesse (ao lado, mesmo, da Física) deveriam ser devidamente bancadas e financiadas, conforme perceba-se, isso ser algo não só caro, mas, também, necessário. E até hoje, diante desta necessidade, nenhuma pessoa, ou conjunto de pessoas dispôs-se a isso (sequer governos), na medida em que não se possa esperar que a Medicina Alopática o faça. Mesmo em nome do Esplendoroso Espírito Científico viabilizar tais testes, significaria categórica concorrência não muito distante.

No caso da Homeopatia o impossibilidade constrói-se nos currais do Capitalismo. no caso de Dr. Hawking, deu-se por exiguidade de uma coisa ou outra: seja dinheiro para construir a estrutura; sejam mentes pouco preparadas para conceber esta estrutura, seja um mal feijão com arroz que nutria estas mentes. E olha que ele vivia “entravado” (com o perdão da palavra) em uma super cadeira de rodas.

Enfim, qual outro elemento de inflexão caberia a ser ponderado?! Bom, para alguém que, na década de 1970, tornara-se um dos mais jovens membros da Royal Society, visualizando ter 32 anos à época, enquanto fruto de sua graduação em Física, na década de 1960, na Universidade de Cambridge, não é de se estranhar que ao concluir seu Doutorado, Dr. Hawking tivesse a sua então tese disponível na Internet, pela primeira vez, apenas em outubro de 2017, tendo sido escrita em 1966, na mesma Universidade de Cambridge.

Bom, se você reflete na pessoa de Stephen Jay Gould, o nome mais cotado diante da Evolução da Teoria Evolucionista Darwiniana – conforme crassa redundância – ocupava em Harvard a cadeira de “Evolução da Vida”, evocando uma particularíssima distinção, ao conceber, em 1980, “A Falsa Medida do Homem” apenas uma década depois, a então obra chegaria ao Brasil. Ou seja, no que internautas, por conta do Cosmólogo em questão, passaram um bom tempo arrancando os cabelos em termos de expectativa, o universo da Biologia (influenciando outros) teve que aguardar até o ano de 1990 para abstrair pérolas como de que a Ciência é o grande exercício de distinguir o que é certo do que é errado; mas, de modo algum, significa um domínio, acima do bem e do mal, na medida em que um cientista é necessariamente um ser humano, o sujeito (ou sujeita) pode ser influenciado categoricamente por idéias preconceituosas, senão necessariamente ligadas àquele contexto de suas vidas. Enquanto típico exemplo dado por Jay Gould, no livro, está Jean Baptiste, príncipe de Lamarck (Jean Baptiste Lamarck), tomado injustamente enquanto ingênuo em sua teoria de Evolução da Vida.

Ao que, as consequências para Lamarck marcaram certamente sua vida de modo trágico: ficou viúvo três vezes, morrendo cego e na pobreza (não é o livro de Jay Gould que diz isso). Se bem que percebeu-se, no contexto, mais uma similitude em si, no sentido de descambar o assunto para outro rumo que não só uma comparação de méritos. E olha que Dr. Hawking teve sorte de graduar-se em Física, (talvez para o bem da Humanidade), frente o fato de que a graduação em Matemática, na época, não grassava na grade em Cambridge; algo curioso e pouco mencionado, mas com mérito de agregar valor a grandes coincidências.

Em que paradoxo poderíamos colocar Dr. Hawking no que compete aos trâmites do absoluto e do transcendente?! Diante de um típico desafio do traço cultural humano, o cosmologista não era tão agregado em termos de interesse que não fosse tirar nos escaninhos da Física a concepção criativa do que se chamava Deus. Sua esposa Jane Wilde Hawking não concordava com isso o suficiente para interceder pela pessoa de Dr. Hawking, quando em muitos de seus quadros de enfermidade, tivera crises horríveis. No caso, o melhor exemplo a respeito cabe a partir de “Rumo ao Infinito”, livro concebido pela senhora Hawking, conforme sua vivência de testemunho cristão, desde antes do casamento, conforme a figura de Hawking bem exigia; viabilizando, com isso, o Oscar de melhor ator para Eddie Redmayne, por conta da adaptação para o Cinema, deste mesmo livro, sob o nome de “A Teoria de Tudo”. Curiosamente é o nome de uma de suas reedições escritas.

Pelo que seria um conceito negativo de nocibilidade em que se recostava a opinião de Dr. Hawking sobre religião, o autor não concorda de modo irrestrito ao que seja uma distância mórbida do cosmólogo diante de tal assunto, conforme uma certa convivência eventual de anos com algumas observações suas, ainda que cativantes no sentido de indiretas.

Como fazê-lo?! Em determinado momento da História da Cosmologia (década de 1990), por conta das peripécias do Telescópio Hubble, suscitaram-se questões frente a finitude do Universo conforme percebia-se uma diferenciação, em termos de coloração, de tantas e quantas galáxias no então celeiro estelar. Havia uma coloração específica para galáxias vistas como novas, e, curiosamente muito próximas da Terra; ao passo que havia uma outra coloração específica para galáxias vistas como mais antigas, e, curiosamente muito distantes da Terra. Dr. Hawking entra no imbróglio enquanto alguém que apostava todas as suas fichas no Big Bang, perguntando: “longe deste fenômeno [o Big Bang] o que faria tais corpos celestes distanciarem-se tanto até hoje?!”

O que se pode colocar a respeito certamente não partiu nem de palavras nem de textos do falecido cosmólogo, no entanto, para uma típica jogada de lógica pragmática e esclarecedora, o então argumento casa bem enquanto resposta diante de Dr. Hawking e uma panacéia de outros ditos céticos. Por conta do que seja este movimento expansivo, gerado de alguma forma que, sendo contínuo e dado a rastros, têm a ver com a figura de Santo Tomás de Aquino, quando criara, em sua obra prima chamada “Suma Teológica”, as 5 Vias ou Provas Argumentativas da Existência de Deus, ainda no século XII, entre eles estava a Via ou Prova Do Movimento, também chamada prova do Primeiro Motor que justificaria este movimento expansivo de algumas galáxias, considerando um motor que gerou o então movimento, sendo ele mesmo não-móvel; sendo elas vistas como mais velhas na condição de mais distantes. Dr. Hawking acaba dando azo de valor a efeitos que pouco valorizava a partir de figuras como Tomás de Aquino quando adequadamente analisadas!!

Ainda nestes moldes de ceticismo: ao passo que a mecânica quântica teorizou em determinado momento o típico universo subatômico, praticamente não houve qualquer pudor diante da constatação de Max Planck (já citado) de que a matéria comporta-se, em determinado momento, enquanto matéria (teoria corpuscular), em outro momento, enquanto energia (teoria ondulatória), em diferenciados “pacotes” (quanta) de energia. Na sua singeleza irretratável, o físico Albert Einstein não poderia festejar tamanho nível de incerteza senão com sua famosa afirmação: “Deus não joga dados.” Quando Dr. Hawking procura otimizar as ponderações científicas nesta área da Física, acaba sendo plenipotenciariamente único, ao afirmar, a nível de adequação: “É claro que Deus joga dados; o que acontece é que ele os lança onde nós ainda não conseguimos enxergar”.

Em se tratando de alguém que mostrava um comportamento de distância ao termo “religião”, o físico de Cambridge colabora, muito indiretamente, ao que seja, de modo categórico, a sublime explicação da vida.

Diante de um falecimento como o de Dr. Hawking, averiguar elementos dos mais folclóricos a respeito é até compreensivo (na condição de comovente). A exemplo, o dia da morte do físico britânico (14 de março), em que, escrita em inglês, essa data apresenta-se (3/14), lembrando o número aproximado de Pi, ou seja 3,14. Por isso a data é vista como dia de Pi.

Já finalizando, seria bom retomar o raciocínio de Liberdade, pugnado no começo do texto, em função de um típico traço de realeza da natureza. Santo Agostinho de Hipona é considerado o maior pensador do Mundo Ocidental, mediante o que se saiba que, na passagem da Antiguidade para a Era Medieval, este então Bispo da Diocese africana de Hipona, singularizou o melhor filtro ideológico diante de tamanha transição; para não menos, dentre todos os Doutores da Igreja, sobressair-se tituladamente enquanto “Águia dos Doutores da Igreja Católica”. Então, nesse sentido de “sobressair-se”, diante da construção cultural humana, o cientista contemplado com este artigo elevou-se ao mais alto céu desta esfera humana para, deste então, contemplar na corte celestial – que ele nem sempre deu tanto valor – um futuro do mundo que não escapa ao olhar arguto de um sublime falcão. “Like a Hawk, Dr. Hawking” (So long!)

* Madson Luiz Moda, sociólogo Filomata Santareno & Membro co-fundador do SINSOP (Sindicato dos Sociólogos do Oeste do Pará).