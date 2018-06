Premiação destaca Alcoa como referência de mineração no Brasil

A Alcoa foi premiada na categoria Lavra com projeto que elevou a produtividade no transporte do minério e otimizou o consumo de combustível. O trabalho foi apresentado pelo supervisor de Operação de Mina, Rhayma Silva, e se baseou nos resultados alcançados com medidas inovadoras aplicadas nas etapas de carregamento e transporte do minério na mina de Juruti. O reconhecimento ocorre anualmente por júri independente que seleciona os melhores trabalhos relacionados às tecnologias, processos e conceitos aplicados em mineradoras de todo o Brasil.

A Alcoa conquistou o 20º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, concedido pela revista Minérios & Minerales, publicação especializada e reconhecida como referência no segmento de metalurgia e mineração. A Alcoa foi premiada na categoria Lavra com projeto que elevou a produtividade no transporte do minério e otimizou o consumo de combustível. A premiação reconhece a excelência operacional do empreendimento de mineração de bauxita da Alcoa no município de Juruti, oeste do Estado do Pará, destacando a empresa como referência em nível nacional em boas práticas no setor mineral.

O reconhecimento ocorre anualmente por júri independente que seleciona os melhores trabalhos relacionados às tecnologias, processos e conceitos aplicados em mineradoras de todo o Brasil. O gerente-geral da Alcoa Juruti, Brett Hodges, destaca a importância do reconhecimento e o trabalho em equipe. “Este Prêmio reconhece um trabalho que demonstra que a competitividade é a integração entre produtividade e consumo consciente dos recursos naturais. É resultado do trabalho em equipe e nos incentiva a seguir buscando as melhores soluções e inovações em nossas operações, além de reforçar nosso compromisso em exercer uma mineração sustentável”, explica.

O trabalho foi apresentado pelo supervisor de Operação de Mina, Rhayma Silva, e se baseou nos resultados alcançados com medidas inovadoras aplicadas nas etapas de carregamento e transporte do minério na mina de Juruti. As iniciativas proporcionaram um aumento de 2,47% no volume da carga média transportada e também otimizou o consumo de combustível em 2,53%, reduzindo a quantidade de viagens dos caminhões que realizam o transporte do minério entre a área de lavra e o beneficiamento.

Monitoramento e conservação

No mês dedicado ao meio ambiente, a Alcoa reafirma o compromisso de realizar rigorosamente as ações de monitoramento e conservação dos recursos naturais nas áreas de influência do empreendimento de mineração de bauxita da empresa. Além de garantir o atendimento das operações às exigências das normas ambientais o monitoramento ambiental gera dados essenciais para promover a conservação ambiental e a recuperação das áreas após a mineração. O sistema de monitoramento ganhou evidência nas comemorações deste mês na Alcoa Juruti, com exposições de cartazes educativos, exibições do cinema ambiental e apresentações teatrais de sensibilização nos refeitórios da empresa.

O monitoramento ambiental da Alcoa compreende um conjunto de medições, observações e pesquisas realizadas em campo, de modo frequente, por profissionais especializados e com o uso de equipamentos e métodos próprios para a verificação da água, solo, ar, clima, ruído, fauna e flora.

Ainda na fase de pré-instalação da Alcoa em Juruti, em 2002, a empresa iniciou o monitoramento de fauna, que já permitiu identificar 107 tipos de répteis, 494 espécies de aves, 214 de aranhas, 417 de peixes, 55 de anfíbios e 81 de mamíferos, totalizando mais de 1360 espécies da fauna amazônica. O monitoramento é feito semestralmente (em período de inverno e verão), em 67 pontos distribuídos em áreas próximas da mina e em localidades mais afastadas, num raio de 60 quilômetros, considerados de influência direta e indireta.

Araras

A consciência ambiental não se limita à equipe de Meio Ambiente da empresa, estendendo-se a outras áreas, como operação de mina e geologia, que desviaram os planos de lavra para manutenção de uma árvore para aguardar o voo dos filhotes de um casal de araras azuis, espécie vulnerável à extinção, e dois casais de araras vermelhas. “Aguardamos por meses e eles não voaram. Então a operação da mina reavaliou a situação e resolveu fazer o desvio da lavra. As aves estão lá na árvore até hoje e contam com o monitoramento ambiental da empresa”, conta Thiago Celso, supervisor de Mineração da Alcoa Juruti.

A atividade de supressão vegetal da Alcoa é antecedida por etapas que asseguram a preservação da memória cultural e a conservação ambiental da área que passará por mineração. Equipes de arqueólogos realizam estudos para verificar se há vestígios de civilizações antigas e, quando identificados, os mesmos são resgatados e catalogados em conformidade com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Este conhecimento é transmitido à comunidade de Juruti por meio de programa de Educação Patrimonial. Também são realizados levantamentos detalhados da flora para subsidiar o reflorestamento da área após a mineração. Os animais, por sua vez, são afugentados ou resgatados antes do desmatamento, reduzindo o impacto da atividade. (Ascom/Alcoa)