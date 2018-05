Ourominas diz que fiscalização da compra de ouro é competência do DNPM

A Assessoria de Comunicação, em resposta à publicação deste veículo, esclarece que não existe a empresa “Ourominas DTVM”, como informado, uma vez que Ourominas trata-se de um nome fantasia. Em defesa a DTVM LTDA afirmou ser desproporcional o bloqueio de valores e arresto de bens de seu patrimônio, e que os fatos investigados no IPL pela DPF não há nenhuma relação com a DTVM LTDA, tendo em vista que os fatos narrados se referem a conduta única e exclusiva da empresa – R.N da SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA.

SANTARÉM – Em nota de esclarecimento enviada à redação da GAZETA DE SANTARÉM, a Ourominas DTVM Ltda., informa entre outras coisas que a fiscalização da compra de ouro é competência exclusiva do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em resposta as informações dada nas matérias publicadas sobre a ação do MPF e Polícia Federal que culminou com o fechamento do escritório da empresa em Santarém e ainda do bloqueio de R$ 72 milhões em bens da empresa, eis a íntegra da nota:

A DTVM LTDA ressalta, com base na Lei 12.844/13 e na portaria DNPM 361/2014, que a prova da regularidade da primeira aquisição pela instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a realizar a compra de ouro será feita com base em documentos e informações prestadas pelo vendedor, além disso é de responsabilidade do vendedor (GARIMPEIRO ou CADEIA PRODUTIVA) a veracidade das informações por ele prestadas no ato da transação. Presume-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da instituição adquirente (DTVM LTDA) desde que atendidas todas as exigências da portaria 361/2014 quanto ao preenchimento e arquivo das Notas Fiscais de Aquisição e de Venda, dos Recibos de Venda com a declaração de origem do ouro e da ficha cadastral.

Em defesa a DTVM LTDA afirmou ser desproporcional o bloqueio de valores e arresto de bens de seu patrimônio, e que os fatos investigados no IPL pela DPF não há nenhuma relação com a DTVM LTDA, tendo em vista que os fatos narrados se referem a conduta única e exclusiva da empresa – R.N da SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA.

Os representantes possuem pessoas jurídicas próprias, com funcionários próprios, que atuam na compra do ouro nas suas respectivas cidades através da empresa de representação RN, que se responsabiliza pela triagem dos documentos.

E quanto a fiscalização em loco e a relação à origem do ouro é de competência única e exclusiva do DNPM (atualmente ANM – Agência Nacional de Mineração), não podendo tal responsabilidade ser direcionada às DTVMs ou instituições financeiras que não tem condições e competência técnica, nem autorização para tal.

A DTVM LTDA enviou à Justiça o pedido de reapreciação, acompanhado de farta documentação que comprova a boa fé na aquisição do ouro ativo financeiro, bem como os prejuízos causados até a presente data tendo em vista a ordem judicial de bloqueio de valores.