Deputado cobra investigação do MPF nos contratos da Pró Saúde com o governo do Pará

O deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) anunciou no plenário da Câmara Federal, no último dia 4, que está oficiando o Ministério Público Federal para investigar os contratos firmados pelo governo do estado do Pará com a Pró Saúde. A organização social é alvo da fase S.O.S, da operação Lava-Jato, acusada de viabilizar o desvio de R$ 74 milhões na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. São oito hospitais públicos administrados pela Pró Saúde no Pará, incluindo um hospital que só será inaugurado no final do ano, no distrito de Icoaraci. No Pará, a Pró Saúde é a organização que mais administra hospitais públicos.

“Quando fui deputado estadual acompanhei relatórios das investigações feitas pelo promotor de justiça Sávio Brabo, do Ministério Público do Estado, constatou-se a falta de transparência e sinais de superfaturamento (de contratos da Pró Saúde com o governo de Simão Jatene).

Solicito ao MPF que investigue os contratos, que já são oito hospitais públicos administrados pela Pró Saúde no Pará, incluindo um hospital que só será inaugurado no final do ano, no distrito de Icoaraci. Esse hospital já tem contrato firmado desde o (último) dia 1o de agosto até 2023. isso é realmente muito estranho. Vamos combater os vícios e a corrupção”, declarou Edmilson em plenário.

No Rio de Janeiro, o ex-secretário de saúde Sérgio Cortês, foi um dos 20 acusados que teve a ordem de prisão expedida pela justiça. Os executivos da Pró Saúde, em acordo de delação premiada, vencia licitações públicas em concorrências de fachada e repassavam 10% do valor dos contratos para pagar propina.