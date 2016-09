MRN é campeã do ‘Valor 1000′ no segmento que reúne mineração, metalurgia e siderurgia

A Mineração Rio do Norte (MRN) é campeã do setor onde estão agrupadas as companhias de mineração, metalurgia e siderurgia na 16ª Edição do Valor 1000. O troféu do Valor 1000 foi entregue ao diretor-presidente Silvano Andrade, que recebeu a honraria das mãos de Luiz Ernesto Migliora, diretor-executivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Cristiano Romero, editor-executivo do Valor. É a segunda vez neste ano que uma publicação especializada em negócios reconhece o desempenho da MRN. O ranking Melhores & Maiores 2015 da revista Exame, publicado no mês de julho, destacou a MRN como a empresa de mineração que obteve o melhor resultado nos quesitos rentabilidade e riqueza por empregado.

SÃO PAULO – A Mineração Rio do Norte (MRN) é campeã do setor onde estão agrupadas as companhias de mineração, metalurgia e siderurgia na 16ª Edição do Valor 1000, ranking que destaca as 1000 maiores e as melhores empresas brasileiras em 25 segmentos da economia.

A diretoria executiva da MRN e membros do Conselho de Administração participaram da solenidade de premiação, realizada ontem, dia 13, no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

O troféu do Valor 1000 foi entregue ao diretor-presidente Silvano Andrade, que recebeu a honraria das mãos de Luiz Ernesto Migliora, diretor-executivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e Cristiano Romero, editor-executivo do Valor.

A cerimônia de premiação teve a participação dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique Meireles (Fazenda), que fizeram explanações sobre o cenário econômico do Brasil.

O Valor 1000 é uma publicação do jornal Valor produzida com participação da FGV e da Serasa Experian. Para elaboração do ranking são consideradas informações como receita líquida, crescimento sustentável, margem de atividade, giro ativo, margem ebitida, rentabilidade, liquidez corrente e cobertura de Juros.

É a segunda vez neste ano que uma publicação especializada em negócios reconhece o desempenho da MRN. O ranking Melhores & Maiores 2015 da revista Exame, publicado no mês de julho, destacou a MRN como a empresa de mineração que obteve o melhor resultado nos quesitos rentabilidade e riqueza por empregado.

A Exame também avaliou a MRN como uma das melhores empresas brasileiras de mineração (4º lugar). (Com informações da Ascom/MRN)