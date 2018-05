Correios vai fechar 513 agências e demitir mais de 5 mil funcionários

Os Correios mantêm sob sigilo, desde fevereiro, a decisão de fechar 513 agências próprias e demitir ao menos 5,3 mil funcionários nos próximos meses. Há suspeita de que a medida visa beneficiar as agência do setor privado, que atuam nas proximidades das que serão fechadas e herdarão os serviços. Essa suspeita está relacionada não só à proximidade entre as agências dos Correios e as franqueadas, mas também ao fato de que as unidades comprometidas têm “alto faturamento”. Em Minas Gerais, por exemplo, 14 das 20 agências mais rentáveis devem ser fechadas. São Paulo vai perder 167 unidades.

SÃO PAULO - O jornal Estadão (SP) divulgou neste sábado (5) que os Correios mantêm sob sigilo, desde fevereiro, a decisão de fechar 513 agências próprias e demitir ao menos 5,3 mil funcionários nos próximos meses. Há suspeita de que a medida visa beneficiar as agência do setor privado, que atuam nas proximidades das que serão fechadas e herdarão os serviços.

Segundo o jornal, essa suspeita está relacionada não só à proximidade entre as agências dos Correios e as franqueadas, mas também ao fato de que as unidades comprometidas têm “alto faturamento”, o que torna seu fechamento sem sentido.

Em Minas Gerais, por exemplo, 14 das 20 agências mais rentáveis devem ser fechadas. São Paulo vai perder 167 unidades.

De acordo com o ex-presidente dos Correios Guilherme Campos, o número de demissões pode ser até maior. “Vai depender da capacidade financeira da empresa para indenizar os trabalhadores”, divulgou o Estadão.

A estimativa é que o fechamento das 513 agência e as demissões gerem uma economia anual de R$ 190 milhões aos Correios. (Jornal GGN)