Brasil Mineral elege MRN a empresa do ano

SÃO PAULO – Votação promovida na internet pela revista Brasil Mineral consagrou a Mineração Rio do Norte (MRN) como empresa do ano na categoria minerais não ferrosos. Cerca de 2 mil pessoas participaram da votação, realizada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, por meio do site www.brasilmineral.com.br.

A premiação acontece há 34 anos. A indicação das companhias participantes é feita pelo Conselho Consultivo da Brasil Mineral. Vinte empresas, agrupadas em quatro categorias, disputaram o voto dos eleitores. Política de crescimento, inovações ou modernizações tecnológicas, política ambiental, política de recursos humanos e de relacionamento com a comunidade foram os critérios para eleição das Empresas do Ano do Setor Mineral.

A edição de abril da Brasil Mineral trará uma reportagem especial sobre a MRN, apresentando a leitores e internautas os programas atuais e futuros da maior produtora brasileira de bauxita (matéria-prima do alumínio). O conteúdo integral da revista ficará disponível no seu site.