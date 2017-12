Projeto transforma crianças em defensores da natureza em Juruti

O projeto Defensores da Natureza, foi implantando pela Alcoa na comunidade Nova Galileia, região de Juruti Velho, na Escola Professora Lindeth Evangelista de Sousa. A escola, que recebe diariamente 280 alunos, há dois anos aceitou o desafio de criar um bosque com 10 mil mudas de espécies nativas. O bosque integrou as atividades de educação ambiental do projeto Defensores da Natureza e vem sendo um exemplo de conscientização sobre a importância da floresta entre os estudantes e seus familiares. O Instituto Vitória Régia é parceiro da Alcoa na execução do projeto Defensores da Natureza.

JURUTI – Paixão pela natureza. É o que transmitem os alunos da Escola Professora Lindeth Evangelista de Sousa quando se caracterizam de personagens da região para encenar os resultados alcançados com o projeto Defensores da Natureza, implantando pela Alcoa na comunidade Nova Galileia, região de Juruti Velho, em Juruti, onde a empresa mantém atividades de mineração de bauxita.

“O projeto se desenvolve de forma prática e teórica”, explica o professor Salineu dos Santos Sousa. “Nós, professores, recebemos material para trabalhar com os alunos e após esse trabalho em sala de aula – conscientização, ensinamento sobre substrato e plantio da muda – nós levamos as crianças para se envolverem no trabalho, na prática. É um método muito eficaz pois elas aprendem a gostar da natureza, aprendem a plantar e a conservar as plantas” esclarece.

Professor Salineu diz que vários plantios de árvores já foram feitos na praça e nas ruas da comunidade, além das dez mil projetadas inicialmente. “Temos tido sucesso, pois as crianças têm demonstrado pra nós essa paixão pela natureza e as famílias já têm, na produção de mudas, uma atividade econômica, onde elas produzem em casa no saquinho, com substrato e depois vendem essas mudas”, ressalta.

O Instituto Vitória Régia é parceiro da Alcoa na execução do projeto Defensores da Natureza. O presidente do IVR, Alex Santos, explica que este é um projeto novo, de maior identificação da comunidade local com a preocupação quanto à devastação do meio ambiente. Ele explica que o objetivo inicial era a criação de um bosque na comunidade, para mostrar a importância de conhecer a fauna e flora e ao mesmo tempo proteger.

“Mais do que isso, o projeto vem conseguindo criar uma consciência nas crianças, de que é preciso preservar a natureza local e aumentar a quantidade de árvores plantadas, para substituir as áreas já degradadas na comunidade”, ressalta.

O projeto Defensores da Natureza foi criado em 2015, com o objetivo de desenvolver ações concretas de proteção ambiental através da educação escolar. Com suas ações, proporciona aos alunos a produção de conhecimento e conscientização, para possibilitar o surgimento de novos comportamentos que promovam a proteção da natureza, com envolvimento das comunidades locais, o poder público, o setor privado e o terceiro setor. (Ascom/Alcoa)