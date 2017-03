Municípios terão viveiros com 300 mil mudas

O Escritório Regional do Baixo Amazonas do Ideflor-Bio é responsável pela instalação de 10 viveiros na região, que abrange os municípios de Alenquer, Aveiro, Belterra, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Oriximiná e Santarém. Os viveiros de produção de mudas são parte integrante do Projeto PROSAF, que vem sendo desenvolvido pelo Instituto nessa região desde 2015, constituindo um importante instrumento para recuperação de áreas alteradas e degradadas.

SANTARÉM – Começa no próximo dia 7 de março, nos municípios de Monte Alegre, Oriximiná, Aveiro, Juruti e Santarém, a segunda etapa da atividade de montagem e instalação de viveiros de produção de mudas, realizada pelo Escritório Regional do Baixo Amazonas, do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), que resultará na produção de cerca de 300 mil mudas florestais e frutíferas.

A primeira etapa da atividade foi colocada em prática no mês de fevereiro, por meio de uma força-tarefa envolvendo a Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF) e o Escritório Regional do Xingu, ambos do Ideflor-bio.

O Escritório Regional do Baixo Amazonas é responsável pela instalação de 10 viveiros na região, que abrange os municípios de Alenquer, Aveiro, Belterra, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Oriximiná e Santarém. Desse total, cinco já foram instalados, sendo um em Belterra (com capacidade de produção para 57 mil mudas); um em Mojuí dos Campos (para 14 mil mudas); um em de Santarém (para 9.500 mudas); e dois no município de Alenquer, (um localizado na comunidade Camburão, com capacidade para 57 mil mudas, e o outro no PA Curumú, para 9.500 mudas).

Os viveiros de produção de mudas são parte integrante do Projeto PROSAF, que vem sendo desenvolvido pelo Instituto nessa região desde 2015, constituindo um importante instrumento para recuperação de áreas alteradas e degradadas. Essas áreas são o objeto principal do projeto, que utiliza como estratégia de ação a implantação de Sistemas Agroflorestais Comerciais (SAFs). Os viveiros propiciarão a produção das mudas que serão introduzidas no plantio, sendo, portanto, indispensáveis à implantação desses sistemas.

Com dimensionamentos e capacidade de produção variada, os viveiros têm estrutura definida com base no número de agricultores familiares que serão contemplados e a quantidade de hectares a serem recuperados. A previsão de conclusão da atividade de Montagem dos Viveiros nos municípios é para o dia 11 de abril deste ano, quando será instalado também um viveiro institucional na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com capacidade para produção de 14 mil mudas.

Além da montagem, ainda serão desenvolvidas capacitações em “Práticas de Produção de Mudas” e “Mutirão para Produção de Mudas”, previstas para ocorrer ainda no mês de março, com vistas à implantação do sistema, com base no Calendário Agrícola da região.

Após a efetiva implantação dos SAF’s, o projeto avançará para sua quarta etapa de ação, que corresponde ao monitoramento e assessoramento técnico, o qual deverá ser feito junto a instituições parceiras.

Histórico O PROSAF foi criado em 2013 pelo Ideflor-bio, por meio da Diretoria de Desenvolvimento da Cadeia Florestal (DDF), com o objetivo de promover a recuperação de áreas alteradas, a partir da Implantação de SAF’s Comerciais, contribuindo com a segurança alimentar, a geração de renda e a redução do passivo ambiental na agricultura familiar.

O público-alvo são agricultores familiares, que terão pelo menos um hectare recuperado de suas propriedades, contribuindo, assim, para a redução do passivo ambiental. Com a implantação do PROSAF na região do Baixo Amazonas, estima-se que cerca de 200 hectares sejam recuperados em áreas provenientes da agricultura familiar.

O projeto compreende desde o estudo do potencial econômico e do perfil do agricultor familiar, treinamento e capacitação, até o preparo da área e implantação do SAF, além do monitoramento e acompanhamento técnico. Conta, ainda, com o apoio de entidades públicas parceiras nas esferas, estadual e municipal, além de associações, cooperativas e sindicatos de trabalhadores rurais que também darão suporte à realização das atividades do PROSAF. (Com informações da Secom)