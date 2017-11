Ideflor selecionará agentes voluntários para a APA Paytuna em Monte Alegre

Os candidatos devem ter idade acima de 18 anos e, preferencialmente, ser estudantes de nível técnico, ensino superior ou pós-graduação nos cursos de Turismo, Meio Ambiente, Ciências Sociais, Biológicas e outros relacionados às áreas ambiental e social. Os interessados também não devem fazer parte do quadro de servidores do Ideflor-bio. As atividades serão executadas mediante celebração do Termo de Adesão, o qual será assinado após o processo de seleção dos voluntários, com os detalhes das ações, período e condições das atividades, que serão coordenadas pela Gerência da Unidade de Conservação.

MONTE ALEGRE – O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) selecionará agentes ambientais voluntários para atividades na Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna, localizada no município de Monte Alegre, na região oeste. As inscrições serão realizadas de 10 a 28 de novembro de 2017.

Entre os objetivos do processo seletivo está o estímulo à experiência prática, de forma qualificada, nas ações referentes à conservação do meio ambiente, integração comunitária, educação ambiental, recepção e sensibilização de turistas quanto às questões ambientais e desenvolvimento sustentável da APA Paytuna.

Os candidatos devem ter idade acima de 18 anos e, preferencialmente, ser estudantes de nível técnico, ensino superior ou pós-graduação nos cursos de Turismo, Meio Ambiente, Ciências Sociais, Biológicas e outros relacionados às áreas ambiental e social. Os interessados também não devem fazer parte do quadro de servidores do Ideflor-bio.

As inscrições serão realizadas somente por meio eletrônico, com o envio dos documentos listados no Edital, para o e-mail parqueestadualmontealegre@gmail.com. Os documentos deverão ser enviados em apenas um arquivo, em formato PDF, identificando no assunto da mensagem “Agentes Ambientais Voluntários em Unidade de Conservação”.

As atividades serão executadas mediante celebração do Termo de Adesão, o qual será assinado após o processo de seleção dos voluntários, com os detalhes das ações, período e condições das atividades, que serão coordenadas pela Gerência da Unidade de Conservação.

É considerado Serviço Voluntário, no âmbito do Ideflor-bio, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública (conforme a Lei 9.608/1998), não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim, além de não poder substituir cargo ou função prevista no quadro funcional do Instituto (Lei 9.608/1998). (Secom)

O edital do processo de seleção está disponível em https://goo.gl/n6UaQ6