Ideflor-bio relança edital de concessão florestal das glebas Mamuru Arapiuns

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) relançou no último dia 2, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para concessão florestal das Glebas Mamuru Arapiuns Lote II. A concessão objetiva a prática de manejo florestal sustentável e exploração de produtos em unidades de manejo florestal na área que abrange os municípios de Santarém, Juruti e Aveiro, no oeste paraense.

BELÉM – Com o objetivo de promover a concessão florestal, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) relançou no último dia 2, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para concessão florestal das Glebas Mamuru Arapiuns Lote II.

A concessão objetiva a prática de manejo florestal sustentável e exploração de produtos em unidades de manejo florestal na área que abrange os municípios de Santarém, Juruti e Aveiro, no oeste paraense.

Tratando-se de licitação para concessão florestal, na modalidade concorrência pública, do tipo técnica e preço, o processo é aberto para pessoas jurídicas, incluindo micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de comunidades e organizações da sociedade civil de interesse público, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, cadastradas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e que atendam às condições estabelecidas no edital.

Os interessados a participar do certame devem acessar o Edital da Concorrência Pública nº 1/ 2017 – Relançamento e anexos, disponíveis no site do Ideflor-bio.

A versão impressa pode ser consultada no protocolo do instituto, onde devem ser entregues os envelopes de habilitação e propostas, que também podem ser enviados pelos Correios, impreterivelmente até as 9h do dia 19 de abril.

A abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 10h, no auditório do Ideflor-bio, que fica na Avenida João Paulo II, s/n, no Parque Estadual do Utinga, Curió-Utinga (CEP 66610-770). (Com informações da Secom)