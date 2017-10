Ideflor-bio realiza audiência pública para concessão florestal na região da Calha Norte

O processo de concessão florestal disponibilizará 100.144,52 hectares de floresta, distribuídos em duas unidades de manejo florestal, situadas na Floresta Estadual do Paru, na região da Calha Norte. A concessão garantirá o manejo florestal legalizado, arrecadação de receita pública e benefícios aos municípios onde se localizam as áreas florestais afetadas e as populações locais. A sociedade poderá participar das audiências, previstas legalmente, com o objetivo de debater o objeto da concessão, as unidades de manejo, critérios e indicadores, categorias e lista de espécies, potencial de produtividade, dentre outros aspectos relevantes sobre a concessão florestal.

MONTE ALEGRE - O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) inicia o processo de concessão florestal no lote III da Floresta Estadual (Flota) do Paru, com a realização de uma audiência pública neste município da região oeste, no próximo dia 31 de outubro, às 9 horas.

O encontro será no auditório da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA), localizada na Avenida Irmã Amata, s/nº, Bairro Planalto, na sede municipal de Monte Alegre.

O processo de concessão florestal disponibilizará 100.144,52 hectares de floresta, distribuídos em duas unidades de manejo florestal, situadas na Floresta Estadual do Paru, na região da Calha Norte, conforme dispõe a Lei nº 11.284/2006.

A concessão garantirá o manejo florestal legalizado, arrecadação de receita pública e benefícios aos municípios onde se localizam as áreas florestais afetadas e as populações locais.

A sociedade poderá participar das audiências, previstas legalmente, com o objetivo de debater o objeto da concessão, as unidades de manejo, critérios e indicadores, categorias e lista de espécies, potencial de produtividade, dentre outros aspectos relevantes sobre a concessão florestal, dando publicidade e transparência às ações do Ideflor-bio.

A minuta do pré-edital de concessão florestal está disponível para consulta no site do Ideflor-bio e no setor de protocolo da sede do Instituto. Encaminhamentos de contribuições e/ou solicitação de informações referentes à minuta podem ser enviadas ao endereço eletrônico concessaoparu3@gmail.com.

O pré-edital e seus anexos podem ser acessados em https://goo.gl/hMupxg