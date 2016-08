Cumaru pode ser a cura do Alzheimer

O resultado da pesquisa além de apontar um tratamento para diminuir o declínio cognitivo das pessoas afetadas pelo Alzheimer ou demência, também aponta para o desenvolvimento de uma nova economia para o Pará, a partir do fornecimento da matéria prima do cumaru para laboratórios farmacêuticos e fitoterápicos. A previsão de faturamento com o medicamento proveniente do cumaru é de R$170 bilhões de dólares, valores comparados aos rendimentos das minas de ferro de Carajás. A descoberta já atrai os olhares para a região.

BELÉM – O caminho para a cura do Alzheimer, doença degenerativa cujo sintoma primário é a perda de memória, pode estar aqui no Pará. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) descobriram uma substância presente no cumaru (Dipteryx odorata), que mostrou propriedades neurogênicas e, segundo a pesquisa, ao ser aplicada de forma intravenosa, a droga induz as células tronco, que são responsáveis pela produção de neurônio, a reproduzirem novos neurônios.

O resultado da pesquisa além de apontar um tratamento para diminuir o declínio cognitivo das pessoas afetadas pelo Alzheimer ou demência, também aponta para o desenvolvimento de uma nova economia para o Pará, a partir do fornecimento da matéria prima do cumaru para laboratórios farmacêuticos e fitoterápicos. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Alberto Arruda, contou que a substância foi patenteada nos Estados Unidos, e que a patente é dividida entre o Governo do Estado e a UFPA.

“O principal foco da secretaria no momento é a incorporação de novas tecnologias no Estado. Essa oportunidade pode desenvolver a parte crítica, científica e faz com que o Pará passe a interagir com a área acadêmica e se torne um polo de atração mundial nesse sentido. Essa descoberta, fazendo uma rápida comparação, seria o novo Viagra. O Viagra não existia, de repente saiu como um medicamento novo, que foi e ainda é absoluto e que rende bilhões para o laboratório que lançou”, explica Alberto Arruda, titular da Secti.

A previsão de faturamento com o medicamento proveniente do cumaru é de R$170 bilhões de dólares, valores comparados aos rendimentos das minas de ferro de Carajás. A descoberta já atrai os olhares para a região. (Secom)