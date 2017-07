Antaq faz coleta seletiva em embarcações

Serão três dias com uma série de atividades neste município paraense do oeste do Pará. Em 27 de julho, acontecerá o “I Encontro da Navegação Sustentável na Amazônia”. O evento será no Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes). O projeto contemplará Santarém nesta fase inicial e, posteriormente, será realizado em Belém, no final do ano, e em Manaus (AM), em 2018. Há estudos para ampliá-lo ainda mais, considerando que essa ação em Santarém se reveste de um caráter de projeto-piloto.

SANTARÉM – Entre os próximos dias 27 e 29 de julho, a Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ), em parceria com a Companhia Docas do Pará (CDP), realizará a primeira ação do “Projeto de Coleta Seletiva nas Embarcações de Passageiros da Navegação Interior na Região Amazônica, nesta cidade. O objetivo é reduzir os impactos ambientais causados pelos resíduos.

“A intenção da ANTAQ é contribuir para a conscientização da população, é dar o exemplo. É fundamental que os resíduos sejam descartados adequadamente, impedindo a propagação de doenças e mau cheiro, além desse lixo ser matéria para reciclagem. Essa melhoria no descarte de resíduos vem com ações práticas e rotineiras como essa que a Agência está realizando em Santarém”, destacou o diretor-geral da ANTAQ, Adalberto Tokarski.

Serão três dias com uma série de atividades no município paraense. Em 27 de julho, acontecerá o “I Encontro da Navegação Sustentável na Amazônia”. O evento será no Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes). A programação se iniciará às 8h, com o credenciamento. Às 9h15, haverá a abertura, com a fala das autoridades e o lançamento da campanha “Rio Limpo, Amazônia Viva”.

O evento contará com quatro blocos, quando serão discutidos diversos temas, entre eles a sustentabilidade da navegação interior; gestão ambiental no transporte aquaviário; responsabilidade socioambiental da cidade de Santarém; boas práticas sanitárias nas embarcações; turismo sustentável; educação ambiental. Antes do encerramento do encontro, será assinada a Carta de Santarém.

No dia 28 de julho, serão realizadas quatro oficinas das 9h às 12h, quando serão debatidos os seguintes temas: Resolução Normativa no 013/2016 – ANTAQ, que dispõe sobre o registro de instalações de apoio ao transporte aquaviário, e Resolução 2190/2011, que disciplina a prestação de serviço de retirada de resíduos de embarcações; Projeto Orla Brasil; Anvisa, boas práticas sanitárias dentro das embarcações; e Reaproveitamento de Descartáveis, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas/PA).

Ainda no mesmo dia, concomitante com as oficinas, os diretores da ANTAQ, Adalberto Tokarski, Mário Povia e Francisval Mendes, com os alunos do Iespes, entregarão kits de sustentabilidade na orla de Santarém, a partir das 9h. A entrega começará em frente ao Mercado Modelo, seguirá até a Praça Tiradentes, no estande do Sest/Senat e contará também com a participação do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

No estande do Sest/Senat, haverá diversas atividades para a população. Das 9h às 12h e das 14h30 às 17h, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, especialistas em ensino ambiental e educadores físicos estarão dando dicas a quem visitar o estande. Além disso, a ANTAQ terá um espaço, com sua Ouvidoria e servidores detalhando os direitos e deveres dos usuários de embarcações.

No dia 28 de julho, acontecerá uma caminhada a partir das 17h. Durante o trajeto, que será da Praça Tiradentes à Praça do Pescador, serão entregues cartilhas para o público sobre o descarte adequado de resíduos. Às 15h, serão entregues os kits para a caminhada. Na Praça Tiradentes, serão disponibilizados coletores de resíduos eletrônicos e plásticos, que serão enviados a Manaus para a empresa Descarte Correto.

No dia 29 de julho, acontecerão visitas técnicas apenas para convidados. Pela manhã, a partir das 8h, serão visitados os terminais da Cargill e da Bertolini no Porto de Santarém. À tarde, às 12h, os convidados visitarão a orla de Santarém.

O projeto contemplará Santarém nesta fase inicial e, posteriormente, será realizado em Belém, no final do ano, e em Manaus (AM), em 2018. Há estudos para ampliá-lo ainda mais, considerando que essa ação em Santarém se reveste de um caráter de projeto-piloto.

INSCRIÇÕES Estão abertas as inscrições para o I Encontro da Navegação Sustentável da Amazônia e para as oficinas temáticas que acontecerão em Santarém. Os interessados em participar do encontro ou das oficinas devem encaminhar e-mail para cerimonial@antaq.gov.br, com nome, empresa/órgão, e-mail e telefone de contato.