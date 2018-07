Tribunal julga mérito de HC dado a Paulo M. de Oliveira que teme ser preso na Perfuga

O TJ (Tribunal de Justiça) do Pará julga ainda hoje de manhã, 16, o mérito do pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do empresário Paulo Osório de Oliveira, para evitar que ele seja preso no âmbito da operação Perfuga, deflagrada em Santarém. O empresário da área de locação de veículos participou, e ganhou licitações na Câmara de Vereadores de Santarém na gestão do ex-presidente Reginaldo Campos (2015-2016), apontado como o chefão da Perfuga.

