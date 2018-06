Servidores do Fórum de Santarém decidem fazer paralisações semanais de protesto

A decisão de Santarém é que serão realizadas as paralisações, mas apenas de meio-expediente, todas as quartas-feiras, até o final de junho, em apoio ao movimento sindical que pressiona a direção do TJPA a retomar as negociações sobre reposição salarial e discussão de perdas salariais da categoria. Os servidores estão descontentes com a posição tomada pela direção do TJPA de encerrar as negociações salariais e propor um reajuste de apenas 3% e mais 50,00 no vale-alimentação. Os sindicatos que representam a categoria querem rediscutir a proposta e incluir, também, o debate sobre as perdas salariais acumuladas, em mais de 13%.

SANTARÉM – Em reunião realizada hoje pela manhã , dia 30, com a participação de mais de 30 servidores representativos de todos os setores do Fórum da Justiça Estadual, foi decidida como será a participação de Santarém no movimento paredista, iniciado hoje em todas as comarcas do Pará, encabeçado pelo SINDJU – Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará.

A decisão de Santarém é que serão realizadas as paralisações, mas apenas de meio-expediente, todas as quartas-feiras, até o final de junho, em apoio ao movimento sindical que pressiona a direção do TJPA a retomar as negociações sobre reposição salarial e discussão de perdas salariais da categoria. “Quanto à greve, haverá novas avaliações do movimento”, afirmou o analista judiciário Francinaldo Bentes, um dos membros da comissão escolhida para organizar os servidores de Santarém.

O Sindju definiu, na semana passada, em assembleia geral realizada em Belém, o indicativo de greve, com paralisações semanais de expediente inteiro, a partir de hoje, todas as quartas-feiras até o final de junho, quando poderá ser deflagrada a greve. Os servidores estão descontentes com a posição tomada pela direção do TJPA de encerrar as negociações salariais e propor um reajuste de apenas 3% e mais 50,00 no vale-alimentação. Os sindicatos que representam a categoria querem rediscutir a proposta e incluir, também, o debate sobre as perdas salariais acumuladas, em mais de 13%.

A adesão de Santarém ao movimento não foi definida por completo, em virtude do momento vivido pelos servidores do Judiciário que estão retomando a organização sindical através do Sindju, depois de conflitos com a antiga organização que congregava a categoria, o Sinjep (Sindicato dos Trabalhadores na Justiça do Estado do Pará), que não se regularizou para ter a Carta Sindical e atuar de forma legal, perdendo essa atribuição para o Sindju.

Nesse período, foi criado também o Sindojus – Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará, que também tem carta sindical e só representa uma parte da categoria de servidores do Judiciário. O Sindojus, por enquanto, não participa das manifestações do Sindju. As paralisações semanais servirão para dar apoio e ao mesmo tempo reestruturar a base do sindicato no Pólo Judiciário de Santarém. “Queremos discutir com o Sindju pautas da nossa região para o futuro, entre elas a reforma do estatuto do sindicato para incluir organizações de atuação regional que possam ouvir as bases nas próximas decisões, para que não tenhamos que ir à reboque de discussões realizadas apenas com os servidores da capital”, enfatizou Francinaldo. (Com informações de Jota Ninos)