Senado debate denúncias de que Rede Globo pagou propina para garantir transmissões

BRASÍLIA – O Senado quer ouvir a Rede Globo sobre as acusações de pagamento de propina para obter os direitos exclusivos de transmissão de jogos de grandes torneios de futebol – entre eles, as Copas do Mundo de 2026 e 2030.

Na última terça (28), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CTT) da Casa aprovou um requerimento do senador Lindbergh Farias (PT/RJ) para realizar uma audiência pública sobre as denúncias que pesam contra o conglomerado de mídia.

Conhecido como Fifagate, o esquema de corrupção envolvendo a federação internacional e outras federações de futebol está sendo investigado por autoridades americanas. Em delação premiada, negociada com a justiça estadunidense, o empresário argentino Alejandro Burzaco, ex-diretor da empresa de eventos esportivos Torneos y Competencias (TyC), disse que a Globo pagou propinas para conseguir direitos de transmissão das copas Libertadores da América e Sulamericana.

O delator não detalhou valores, mas indicou que o dinheiro teria sido destinado a altos executivos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), responsável pelos torneios continentais.

