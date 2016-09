Presidente do TRE visita zonas eleitorais para verificar logística e reforçar treinamentos

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pa), Desembargador Raimundo Holanda Reis está em Santarém com intuito da vistoria é verificar as condições de logística reforçando treinamentos e informações já repassados para esses locais. O objetivo é identificar Zonas consideradas críticas pela Justiça Eleitoral do Pará, principalmente, em municípios que irão ter pela primeira vez a votação por meio de identificação biométrica. Temas como segurança, apuração de votos, transporte de urnas e campanhas informativas também estão na pauta da visita.

SANTARÉM – O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pa), Desembargador Raimundo Holanda Reis, nesta sexta, dia 16, dará entrevista coletiva às 9 horas sobre vistoria às Zonas Eleitorais sediadas em Santarém bem como sobre votação biométrica. O intuito da vistoria é verificar as condições de logística reforçando treinamentos e informações já repassados para esses locais.

A visita do Desembargador Holanda Reis faz parte de uma ação do TRE-PA iniciada no final do mês de agosto, com vistorias em Zonas Eleitorais, sediadas em Marabá e Parauapebas, no sudeste do estado. O objetivo é identificar Zonas consideradas críticas pela Justiça Eleitoral do Pará, principalmente, em municípios que irão ter pela primeira vez a votação por meio de identificação biométrica. Temas como segurança, apuração de votos, transporte de urnas e campanhas informativas também estão na pauta da visita.

Santarém é o terceiro município paraense com maior número de eleitores com 209.484. Pela primeira vez o município santareno terá Eleições com o uso da biometria, assim como também poderá ter, pela primeira vez, um pleito disputado em segundo turno, caso, um dos candidatos a prefeito não atinja o mínimo de votos necessários para ser eleito no primeiro turno. Neste ano, Santarém tem 296 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. (Com informações da Ascom/TRE)