Presidente do TJPA entrega comendas nos festejos de 185 anos da Comarca

O presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Ricardo Nunes, fez a entrega de comendas e participou do lançamento do selo comemorativo dos Correios. Foram condecorados com a medalha desembargador Ermano Domingues do Couto, várias personalidades, entre elas os juízes Silvio César dos Santos Maria, Rômulo Nogueira de Brito, os servidores Genildo Sousa Miranda, Maria de Fátima Bentes de Sousa, os cartorários Maria Amélia Albuquerque Sirotheau, Maria do Carmo Bentes Vieira (in memoriam), Déa de Mendonça Alho (in memoriam), a advogada Jacirene Maria Façanha da Costa, a promotora Luziana Barata Dantas e a defensora pública Giane de Andrade Bubola Lima.

SANTARÉM – A programação dos festejos de 185 anos da Comarca de Santarém foi encerrada oficialmente hoje, dia 15, pela manhã, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Ricardo Nunes, com entrega de comendas e lançamento do selo comemorativo dos Correios.

Desde o dia 16, várias atividades judiciais e culturais vinham sendo desenvolvidas por magistrados e servidores da Comarca, ao comando do diretor do Fórum de Santarém, juiz Cosme Ferreira Neto. Na solenidade de hoje, antes das comendas, o diretor regional da Empresa brasileira de Correios (EBCT), Erasmo Fernandes, lançou o selo comemorativo dos festejos que será distribuído mundialmente para casa de filatelia, além de ser usado em correspondências.

Foram condecorados com a medalha desembargador Ermano Domingues do Couto, as seguintes personalidades:

JUÍZES

- Silvio César dos Santos Maria (juiz santareno, ex-diretor do Fórum e presidente da Amepa – Associação dos Magistrados do Estado do Pará);

- Edite da Costa Pantoja (ex-juíza de Santarém, aposentada);

- Rômulo Nogueira de Brito (titular da 2ª Vara Criminal de Santarém);

- Josineide Gadelha Pamplona Medeiros (titular da Infância e Juventude e diretora do Cejusc/STM);

- Gerson Marra Gomes (titular da Vara de Juizado Cível de Santarém);

SERVIDORES

- Agenor Oliveira de Sousa (oficial de Justiça. aposentado);

- Genildo Sousa Miranda (analista Judiciário/Diretor de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Santarém);

- Maria de Fátima Bentes de Sousa (Analista judiciária/Secretária geral administrativa do Fórum de Santarém);

- Sebastião José Fernandes Soares Filho (Analista Judiciário/Servidor do gabinete da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém);

CARTÓRIOS EXTRA-JUDICIAIS DE SANTARÉM

- Maria Amélia Albuquerque Sirotheau (escrevente juramentada do cartório do 1º Ofício);

- Maria do Carmo Bentes Vieira (in memoriam escrevente juramentada do cartório do 2º Ofício);

- Déa de Mendonça Alho (in memoriam, escrevente juramentada do cartório do 3º Ofício);

OPERADORES DO DIREITO

- Giane de Andrade Bubola Lima (defensora pública);

- Luziana Barata Dantas (promotora pública);

- Antenor Rodrigues Lavor Filho (advogado);

- Jacirene Maria Façanha da Costa (advogada).

Em nome dos agraciados, o juiz Silvio César Maria lembrou que os festejos do aniversário da Comarca foram realizados a primeira vez há dez anos quando era diretor do Fórum, por sugestão de servidores, tendo sido a proposta acatada pela então presidente do TJPA, Albanira Bemerguy, que também tinha iniciado sua carreira em Santarém. “A Justiça em Santarém só tem avançado e. por sua história, já deveria ser alçada à condição de 3ª Entrância”, ressaltou o juiz ao lembrar que já há estudos do Judiciário neste sentido.

Já o presidente do TJPA, desembargador Ricardo Nunes, ao discursar no encerramento revelou sua paixão por Santarém, Comarca onde iniciou sua carreira no início dos anos 1990, e citou vários trechos de poesias e músicas de autores locais. “É nesse contexto de fatos históricos e lembranças agradáveis, enriquecidas pelos ventos do progresso e consequentes demandas sociais, que se inicia a existência do Poder Judiciário em Santarém”, disse ele ao lembrar a criação da Comarca em 1833, tendo como primeiro juiz Joaquim Rodrigues de Souza.

“Com este passeio sentimental pelas trilhas do passado e enaltecendo o quanto Santarém já é, a caminho de futuro cada vez mais promissor, o Poder Judiciário do Estado celebra a presença e atuação da Justiça, na específica atuação como bastião da cidadania”, afirmou o presidente ao exaltar magistrados, servidores, terceirizados e estagiários da Comarca que “continuarão recebendo os treinamentos e ferramentas necessárias a que também respondam, positiva e efetivamente aos deveres que nos competem, celebrando este natalício institucional com o compromisso de que as boas referências do passado, as ações do presente e o olhar no futuro constituem a garantia do direito a quem de direito”.

ATIVIDADES Apesar de ser encerrada oficialmente, a programação do aniversário continuou à tarde com uma ação social da Vara de Violência Doméstica, na localidade de Cipoal, e no sábado (16/06) terá a realização de 70 casamentos em frente ao Centro Cultural João Fona, primeiro local de funcionamento do Judiciário. No final da tarde ainda haverá um show cultural, promovido pela Prefeitura de Santarém, que começa a comemorar os 357 anos de fundação da cidade (22/06).

Até o final do mês, uma exposição com a história da Comarca continuará no hall do 2º andar do Fórum de Justiça. (Jota Ninos)