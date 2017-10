Ex- prefeito de Rurópolis, Pablo Genuino, vira réu em ação de improbidade administrativa

O juiz Odinandro Garcia Cunha, da Justiça Estadual em Rurópolis, aceitou denúncia nesta quinta-feira, 19, contra o ex-prefeito do município Pablo Genuíno por crime de improbidade administrativa. A denúncia foi ajuizada pelo Ministério Público do Pará em fevereiro deste ano. Pablo foi enquadrado em prática de crime de responsabilidade ao ser flagrando pelo MP se utilizando de servidores e maquinário da Prefeitura e Rurópolis para reformar a sua casa.

RURÓPOLIS - O juiz Odinandro Garcia Cunha, da Justiça Estadual em Rurópolis, aceitou denúncia nesta quinta-feira, 19, contra o ex-prefeito do município Pablo Genuíno por crime de improbidade administrativa.

Com a decisão, o jovem tucano de 30 anos se tornou réu.

A denúncia foi ajuizada pelo Ministério Público do Pará em fevereiro deste ano.

Pablo foi enquadrado em prática de crime de responsabilidade ao ser flagrando pelo MP se utilizando de servidores e maquinário da Prefeitura e Rurópolis para reformar a sua casa.

“Decido receber a denúncia em desfavor de Pablo Raphael Gomes Genuíno pela prática do crime previsto no artigo 1, inciso II, do Decreto-Lei n 201/1967“, escreveu o magistrado na sua decisão.

Odinandro Cunha marcou para o dia 30 de janeiro do próximo ano a primeira audiência de instrução e julgamento do caso.

Pablo Genuíno foi prefeito de Rurópolis no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Tentou a reeleição, mas foi massacrado nas urnas pelo hoje prefeito Taká Padilha, do PMDB, que venceu a eleição com quase 60% dos votos válidos do município.

