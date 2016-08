Temporada de tucunarés no rio Tapajós

É tempo de vazante, o bravo tucunaré começa a sair dos lagos, onde passou quase todo o período da enchente engordando, a procura de águas mais profundas, geralmente na calha do rio, em busca de refeições mais fáceis e maiores. Dezenas de comunidades espalhadas às suas margens são excelentes pontos de pesca, próximo à Santarém, na enseada do Cedro, quase na desembocadura do rio Arapiuns, afluente do Tapajós, é um deles. Bem pertinho de lá, também estão às ilhas do Meio e dos Periquitos, a boca do Igarapé do Jari, onde normalmente se pesca bons exemplares, margeando os capins que circundam estes lugares. Em todos estes lugares uma coisa é certa, não há como não fisgar um belo tucunaré. É um exercício de paciência, mas acima de tudo de alegria e prazer inigualável.

AVEIRO – O casco de alumínio empurrado por um motor de 15 HP desliza suavemente contornando as margens espraiadas do rio Tapajós. São 6 da manhã, em frente à comunidade do Tavio, de repente, a linha entesa com o enorme sacalhão de quem pegou a isca – uma colher Pet 17 –, que puxada atrás da lancha desliza imitando o brilho sedutor de um apetitoso peixinho.

O tucunaré esfomeado não dá trégua, salta fora d’água tentando se desvencilhar do anzol, mas com habilidade e muita técnica, o bioquímico Celso Matos, não deixa a linha bambear e nem dá oportunidade ao peixe de cuspir o anzol, que nesta altura já atravessou sua guelra e o mantém refém, subjugado a quem o fisgou. Cansado e dominado, o tucunaré reage virando de peito pra cima, numa clara demonstração de submissão, entrega, vencido pelo cansaço e pela habilidade do pescador.

Começou a temporada de pesca de tucunarés no rio Tapajós e seus afluentes mais piscosos. A temporada se estende até dezembro. É tempo de vazante, o bravo tucunaré começa a sair dos lagos, onde passou quase todo o período da enchente engordando, a procura de águas mais profundas, geralmente na calha do rio, em busca de refeições mais fáceis e maiores. Caça charutinhos, branquinhas, sardinhas e aracus, não importa onde eles estejam, mas é nas cabeceiras das praias que o tucunaré, preferencialmente, arma o bote contra suas presas quase indefesas. Nestes locais também é que normalmente se fisga os mais belos e maiores exemplares do peixe.

Não importa o tipo, pode ser tucunaré-açu, tucunaré-paca, tucunaré-pinima, tucunaré-pitanga, tucunaré-vermelho ou tucunaré-pretinho, todos eles são vorazes e lutam como poucos peixes quando pegos no anzol. Lutam, brigam e principalmente provocam emoções naqueles que se aventuram a fisgá-los. Um grupo de amigos de Santarém se reúne todos os anos, há mais de 15 anos, geralmente em setembro, para se aventurar na pesca de tucunaré no rio Tapajós.

Encontrar pontos de pesca ao longo do tão extenso rio Tapajós é coisa fácil. Próximo à Santarém, na enseada do Cedro, quase na desembocadura do rio Arapiuns, afluente do Tapajós, é um deles. Bem pertinho de lá, também estão às ilhas do Meio e dos Periquitos, a boca do Igarapé do Jari, onde normalmente se pesca bons exemplares, margeando os capins que circundam estes lugares.

Subindo o Tapajós, dezenas de comunidades espalhadas às suas margens também são excelentes pontos de pesca, como na praia do Pau da Letra, na vila de Boim. Entre Aveiro e Itaituba, na ilha do Paul, na desembocadura do rio Cupari, ou nas praias das comunidades de Barreiras, Tavio, Urucurituba, Brasília Legal, Cassuepá e ainda nas centenas de outras praias rasas que começam a aflorar às margens do majestoso rio.

Em todos estes lugares uma coisa é certa, não há como não fisgar um belo tucunaré. É um exercício de paciência, mas acima de tudo de alegria e prazer inigualável.

TURISMO A pescaria esportiva do tucunaré tem levado uma série de novos atrativos a região do médio Tapajós, que já abriga outros. E se você quer unir o prazer de pescar ao de conhecer um pouco da história local, é hora de visitar a vila de Fordlândia, encravada em meio às pequenas elevações na margem direita do Tapajós, que abriga as ruínas de um dos maiores empreendimentos do empresário americano Henry Ford, feitos na década de 1920.

Na vila de Fordlândia, vale a pena ficar alojado na Pousada Americana, onde se desfruta variedades gastronômicas com qualidade, bem estar e conforto oferecido aos hóspedes.

Se não bastasse, há ainda o carinho do atendimento de seus proprietários, Guilherme e Rita Lisboa, gente da região que sabe providenciar qualquer coisa para você se sentir em casa. Sem falar dos outros serviços oferecidos pela Pousada, como aluguel de carro, lanchas e passeios exclusivos para conhecer a Vila Americana, ruínas das residências dos executivos de Henry Ford, e que hoje estão ocupadas por moradores locais.

Por fim contrate um passeio de barco até a vila de Urucurituba, vilarejo saudável, cheios de frondosas árvores, muito ar puro e uma vista deslumbrante do rio Tapajós a espera de visitantes, para conhecer sua história.

