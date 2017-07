Skatistas disputam competição no CDA

Santarém recebe a 7ª edição do Amazônia Skate Rock, que será realizada no sábado, dia 29, a partir das 19 horas, no ginásio do colégio Dom Amando. Os atletas que participarem da disputa no sábado concorrem a mais de R$5 mil em prêmios, e o vencedor da Categoria Amador receberá passagens de ida e volta para participar da Skate House em São Paulo. Além da competição, o evento também contará com apresentações de Street Dance, Hip Hop, bike/cross e grafite. O acesso do público para assistir ao evento custará 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão direcionados para instituições da região.

A seletiva para competição aconteceu no último dia 24 de julho (segunda-feira) – na praça São Sebastião. A disputa no sábado contará com três categorias: Iniciante, Amador e Feminino. Apenas 25 atletas se classificaram para competir.

Os atletas que participarem da disputa no sábado concorrem a mais de R$5 mil em prêmios, e o vencedor da Categoria Amador receberá passagens de ida e volta para participar da Skate House em São Paulo.

Este ano o evento traz a participação de skatistas de renome nacional, como o Presidente da Federação Paraense de Skate (FPSK), Joélcio ‘Batman’, Fábio Sleiman – campeão do Circuito Internacional LG Italia/Alemanha e único brasileiro a descer o ‘el toro’ de skate, João Cunha – filmmaker e um dos diretores da Skate House, em São Paulo e Paulinho ‘Barata’ – considerado um dos skatistas prodígios da década de 80.

Além da competição, o evento também contará com apresentações de Street Dance, Hip Hop, bike/cross e grafite. O acesso do público para assistir ao evento custará 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão direcionados para instituições da região.