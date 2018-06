Ufopa vai investir mais de R$ 6 milhões em campus próprio em Itaituba

A Ufopa vai investir mais de R$ 6 milhões na construção da sede do Campus de Itaituba, que atualmente funciona em um imóvel alugado no município. Orçada em R$ 6.250.000,00, a obra será licitada ainda em 2018, com prazo de execução previsto para ocorrer em 36 meses. O prédio será construído em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Itaituba à Ufopa, localizado ao lado do Campus do Instituto Federal do Pará (IFPA), situado no bairro Maria Magdalena.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) vai investir mais de R$ 6 milhões na construção da sede do Campus de Itaituba, que atualmente funciona em um imóvel alugado no município. Orçada em R$ 6.250.000,00, a obra será licitada ainda em 2018, com prazo de execução previsto para ocorrer em 36 meses.

A ação integra o Plano Emergencial de Infraestrutura da Ufopa, elaborado pela Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) e pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan), que prevê a construção de um prédio padrão, nos mesmos moldes de Alenquer, em Itaituba.

“Já temos o orçamento destinado para esse ano e a obra deverá iniciar agora em 2018”, afirma a vice-reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier. Com quatro pavimentos, o prédio terá salas de aula, laboratórios, ambientes para professores, biblioteca, auditório, secretaria acadêmica, área de convivência, além da estrutura de banheiros e elevador, garantindo, assim, acessibilidade e conforto a alunos, professores e corpo técnico.

O prédio será construído em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Itaituba à Ufopa, localizado ao lado do Campus do Instituto Federal do Pará (IFPA), situado no bairro Maria Magdalena. “Vale ressaltar o fato da proximidade da futura sede do IFPA, possibilitando maior desenvolvimento para a área vizinha dessas duas instituições, resultando na formação de um bairro universitário”, destaca o diretor do campus, Luamim Sales Tapajós.

“No caso de Itaituba, fizemos um acordo com os servidores, especificamente com o diretor que vai atuar na obra. Ele já está com o projeto em mãos, fazendo toda a adaptação do layout, em parceria com a Sinfra, que é responsável por todas as obras da Universidade”, explica Aldenize Xavier. “Como o curso de lá é o de Engenharia Civil, toda a parte de planejamento e fiscalização também vai envolver os servidores de Itaituba. Essa parceria vai ser importante para garantir que tenhamos as condições administrativas de operacionalizar a obra”.

Com seis professores e nove técnicos administrativos, o Campus de Itaituba oferta o curso de Engenharia Civil, que possui duas turmas ingressantes: a de 2017.2, com 28 alunos; e a de 2018.2, com 40. “É grande a expectativa da comunidade acadêmica para a construção da sede, uma vez que o prédio alugado que hoje abriga o Campus de Itaituba não atende às necessidades dos alunos e servidores, bem como não atende às especificidades do curso de Engenharia Civil, principalmente em relação aos espaços para laboratórios”, afirma Luamim Tapajós.

ROBÓTICA O Programa Mídias Eletrônicas da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) recebe inscrições para a próxima edição do Code Club Tapajós. Ligada à rede mundial sem fins lucrativos CodeClubWord.org, a iniciativa é voltada ao ensino de programação e robótica para crianças (9 a 11 anos de idade) e coordenada pelos professores Raimundo Augusto e Enoque Alves, do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG).

O curso será realizado no período de 2 a 31 de julho de 2018. Serão formadas três turmas nos seguintes dias e horários: Manhã: – 1° Turma: segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 8h às 10h; – 2° Turma: segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 10h às 12h. Tarde: – 3° Turma: terça e quinta-feira, das 14h às 18h.

Os interessados podem efetuar a pré-inscrição gratuitamente pelo formulário eletrônico disponível em: https://bit.ly/2sJ83X6. Os selecionados serão informados por e-mail e telefone e o resultado divulgado no dia 27 de junho de 2018 no site da Ufopa.